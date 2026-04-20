NAB Show 2026: TV Guararapes | Sistema Opinião marca presença no maior evento de tecnologia e mídia do mundo A expectativa é que as tecnologias testadas em Las Vegas ajudem a otimizar fluxos de trabalho e aprimorar a entrega de conteúdo multiplataforma

Divulgação TV Guararapes

O Las Vegas Convention Center abriu suas portas nesta segunda-feira (20) para o NAB Show 2026, o principal encontro global da indústria de radiodifusão, entretenimento e tecnologia. Em um cenário onde a convergência entre o broadcast tradicional e o digital redefine o consumo de conteúdo, o Brasil marca presença com força, representado pela delegação da ABRATEL (Associação Brasileira de Rádio e Televisão).

O Sistema Opinião, grupo ao qual a TV Guararapes é vinculada, participa ativamente desta imersão internacional, buscando antecipar as inovações que moldarão o futuro da televisão brasileira. O foco central desta edição é a TV 3.0, a próxima geração da TV aberta, que promete integrar o sinal de transmissão com a conectividade da internet, oferecendo interatividade, personalização e alta qualidade de imagem e som.

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Além da imersão tecnológica nos estandes, o primeiro dia foi marcado por um importante movimento de articulação institucional. Uma reunião estratégica reuniu emissoras, o Ministério das Comunicações, a Anatel e as entidades do setor para discutir o futuro da radiodifusão no Brasil.

Divulgação TV Guararapes

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Acompanhando de perto as discussões técnicas e os painéis de inovação, o superintendente do Sistema Opinião, Sandro Krechowieki, ressaltou a relevância de integrar essa comitiva. Para Krechovieki, a participação é um passo essencial para manter a vanguarda tecnológica do grupo:

“A NAB Show não é apenas o epicentro mundial da inovação tecnológica; é o lugar onde antecipamos o futuro da nossa indústria. Para o Sistema Opinião, estar aqui é uma decisão estratégica. Não viemos apenas para observar, mas para absorver as tendências que vão redesenhar a experiência do nosso público e a eficiência das nossas operações. A TV 3.0 e a convergência entre o broadcast e o digital deixaram de ser promessas para se tornarem a nossa realidade imediata. Nossa participação reforça o compromisso do Sistema Opinião em liderar essa transformação, trazendo o que há de mais avançado no cenário global para fortalecer o nosso ecossistema regional no Brasil”, afirmou.

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A abertura do evento contou com falas de lideranças como Curtis LeGeyt, presidente da NAB, reforçando o papel da radiodifusão como pilar de resiliência em um ecossistema de mídia cada vez mais fragmentado.

Para a comitiva brasileira, o cronograma segue intenso com um tour pelos pavilhões focados em novas soluções de produção audiovisual e infraestrutura para emissoras. A expectativa é que as tecnologias testadas em Las Vegas ajudem a otimizar fluxos de trabalho e aprimorar a entrega de conteúdo multiplataforma.