TV Guararapes RECORD celebra 25 anos em sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília Emissora celebra trajetória e reforça compromisso com Pernambuco

Por Jackson Rafi

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes, emissora afiliada a RECORD no estado de Pernambuco, foi homenageada na manhã desta terça-feira (18) em uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília. A cerimônia reuniu parte dos colaboradores do Sistema Opinião, deputados da bancada pernambucana, representantes da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) e integrantes do Ministério das Comunicações.

A segunda emissora mais assistida de Pernambuco, com sinal que cobre do litoral ao Sertão, e a quinta mais relevante da Rede RECORD no país, a TV Guararapes comemorou 25 anos de uma trajetória marcada por jornalismo, entretenimento e conteúdo local. O superintendente da emissora, Sandro Krechowieki, destacou a emoção do momento e reforçou o compromisso para os próximos anos.

“São 25 anos de muita história, tradição e um jornalismo sério e ético. Essa celebração renovou nossa energia para construir os próximos 25, 50, 75 e até 100 anos”, afirmou Sandro.

Divulgação TV Guararapes

Durante a sessão, parlamentares ressaltaram o impacto da programação local da TV Guararapes RECORD, que produz oito horas diárias de programação local ao vivo. Para o superintendente, essa constância reforça o papel da TV aberta no desenvolvimento social e econômico do estado.

Sandro também ressalta que a audiência é o principal patrimônio da empresa. “Essa celebração é nossa, mas também é da nossa audiência, que nos prestigia todos os dias e nos permite fazer comunicação com amor e responsabilidade”, completou.

A sessão solene foi proposta pelo deputado Bispo Ossesio Silva (Republicanos-PE), que ressalta o impacto da TV Guararapes no estado e na radiodifusão brasileira. “A gente pode deixar nossos filhos ver a TV, o jornalismo, a programação, programação de qualidade, entretenimento de primeira”, declarou o parlamentar.

André Dias, superintendente da Rede Record, também esteve presente na cerimônia e fez questão de ressaltar o poder da TV aberta no desenvolvimento social e econômico do estado. “A TV Guararapes contribui para a nossa rede com um jornalismo ímpar, que tem a credibilidade e a aderência do pernambucano que sintoniza”, finalizou.