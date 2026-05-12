Na TV Guararapes, Dia das Mães é celebrado com homenagens emocionantes e momentos de afeto Colaboradoras foram surpreendidas com vídeos gravados pelos filhos, entrega de kits de autocuidado, cartões personalizados e um coffee break especial em uma ação marcada pela emoção e carinho

Divulgação TV Guararapes

Na última sexta-feira foi marcada por emoção, carinho e muitas homenagens na TV Guararapes. Em celebração ao Dia das Mães, a emissora promoveu uma ação especial dedicada às colaboradoras, proporcionando momentos de afeto e reconhecimento para aquelas que conciliam diariamente a maternidade e a vida profissional.

A iniciativa contou com a participação dos filhos e familiares das colaboradoras, que enviaram fotos e vídeos com mensagens emocionantes especialmente para a ocasião. O conteúdo foi transformado em cartões personalizados com QR Codes, permitindo que cada mãe pudesse assistir às homenagens em um momento íntimo e cheio de significado.

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Além das surpresas preparadas, as participantes receberam kits de autocuidado e participaram de um coffee break especial organizado para tornar a celebração ainda mais acolhedora. Entre lágrimas, sorrisos e abraços, o encontro reforçou a importância de valorizar histórias, vínculos e sentimentos que fazem parte do dia a dia dentro e fora do ambiente de trabalho.

A ação emocionou colaboradoras e equipes, transformando a celebração em um momento de conexão, gratidão e reconhecimento às mães que fazem parte da história da TV Guararapes.