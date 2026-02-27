TV Guararapes promove encontro com Juízes e Juízas Federais da 5ª Região Capacitação abordou relacionamento com a imprensa, ética na comunicação pública e boas práticas para entrevistas em múltiplas plataformas.

Divulgação TV Guararapes

A comunicação entre o Poder Judiciário e a imprensa exige preparo, responsabilidade e compreensão do papel social da informação. Pensando nisso, a TV Guararapes realizou um media training voltado a magistrados da 5ª Região, abordando conceitos essenciais sobre relacionamento com a mídia, critérios de noticiabilidade e boas práticas em entrevistas.

Durante o encontro, que foi ministrado pelo jornalista e professor Ciro Guimarães, foram discutidos temas como o funcionamento das redações, o papel do jornalista como mediador da informação, a importância das fontes jornalísticas e os cuidados necessários na comunicação pública, especialmente em um cenário marcado pela velocidade das redes sociais e pela disseminação de informações em múltiplas plataformas.

‌



Divulgação TV Guararapes

A capacitação também destacou aspectos legais e éticos que orientam a atuação de magistrados diante da imprensa, reforçando princípios como imparcialidade, clareza na comunicação e combate à desinformação. Além disso, os participantes receberam orientações práticas sobre postura em entrevistas, gestão de crises e adaptação da linguagem para diferentes meios — TV, rádio, web e redes sociais.

A iniciativa reforça o compromisso com uma comunicação institucional mais transparente, acessível e alinhada ao interesse público, fortalecendo o diálogo entre Justiça, imprensa e sociedade.