TV Guararapes participa do congresso "Rádio e TV na Era 4.0" como patrocinadora e destaque nos debates sobre o futuro da comunicação.

A Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco (ASSERPE) realizou, nos dias 30 e 31 de outubro, no Recife Expo Center, o congresso “Rádio e TV na Era 4.0”, um dos mais importantes encontros do setor de comunicação do Nordeste. O evento reuniu profissionais, empresários, pesquisadores e estudantes para debater as transformações da radiodifusão diante das novas tecnologias e do avanço da Inteligência Artificial.

A TV Guararapes marcou presença de forma ativa no congresso, como patrocinadora oficial e com participação direta em dois dos principais painéis da programação. O apresentador e repórter Ciro Guimarães foi mediador do painel “Jornalismo na Era da Polarização”, que discutiu os desafios da imparcialidade e da credibilidade no jornalismo político contemporâneo.

Já Roberta Aureliano, gerente de jornalismo da TV Guararapes/Record, foi responsável pela mediação do painel de encerramento, “Jornalismo e Sustentabilidade”, que contou com a participação virtual da repórter especial da TV Globo Sônia Bridi e presença da jornalista e escritora Rosana Jatobá, em um debate inspirador sobre o papel da comunicação na construção de um futuro mais sustentável.

Durante os dois dias de evento, temas fundamentais para o futuro da radiodifusão foram debatidos, como os impactos da IA na produção de conteúdo, os desafios da TV 3.0, a relevância do rádio em tempos digitais e as novas perspectivas do mercado publicitário no Nordeste. Além disso, workshops técnicos promovidos pela Associação dos Engenheiros de Radiodifusão (ATRB) e pela Playlist Software Solutions apresentaram soluções e inovações tecnológicas para o setor.

Ao apoiar e participar ativamente do congresso, a TV Guararapes reafirma seu compromisso com a inovação, o fortalecimento do jornalismo regional e o desenvolvimento da radiodifusão pernambucana, posicionando-se como um dos principais agentes de transformação e modernização da comunicação no estado.