Corrida dos Morros chega à 6ª edição e terá apoio e cobertura da TV Guararapes Coletiva de Lançamento aconteceu no dia 27 de março e reuniu jornalistas, patrocinadores e formadores de opinião

Divulgação TV Guararapes

A tradicional Corrida dos Morros já tem data marcada para sua próxima edição. O evento esportivo chega à sua 6ª edição e será realizado no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, no dia 19 de abril.

O lançamento oficial da corrida aconteceu no dia 27 de março, durante coletiva realizada na sede da TV Guararapes, reunindo organizadores, parceiros e convidados para apresentar os detalhes desta edição.

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Em 2026, a TV Guararapes passa a integrar o projeto como apoiadora, ampliando a visibilidade do evento. A emissora fará a transmissão ao vivo da corrida, além de uma cobertura especial que começa antes mesmo da largada, acompanhando também os eventos e ações que antecedem a prova.

A iniciativa vem se consolidando como um importante movimento de valorização das comunidades locais, incentivando a prática esportiva e promovendo integração social. A prova reúne participantes de diferentes idades e níveis de experiência, com percursos que desafiam os corredores em meio às ladeiras características da região.

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Divulgação TV Guararapes

Além do aspecto esportivo, a Corrida dos Morros também reforça o orgulho e a identidade das comunidades envolvidas, destacando histórias de superação e resistência dos moradores.

A expectativa é de que a nova edição reúna um grande número de participantes e espectadores, fortalecendo ainda mais o evento no calendário esportivo da cidade.