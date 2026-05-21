Executivos do Grupo Hapvida visitam RECORD Rio e acompanham novidades da programação para 2026 Encontro institucional reuniu representantes da emissora, da TV Guararapes e da Seriella para discutir estratégias de comunicação e projetos da TV aberta

Jornalismo - Executivos do Grupo Hapvida visitam RECORD Rio e acompanham novidades da programação para 2026 Divulgação RECORD Rio

Executivos do Hapvida realizaram uma visita institucional à RECORD Rio e à Seriella, no Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer de perto a estrutura da emissora, acompanhar os bastidores das produções de dramaturgia e discutir estratégias de comunicação para 2026.

A comitiva foi liderada pelo conselheiro do grupo, Candido Jr. e contou com apresentações sobre dados de audiência, mercado publicitário e os próximos lançamentos da programação da emissora.

‌



A visita foi conduzida por Fábio Tucilho e André Dias. Também esteve presente o superintendente da TV Guararapes, Sandro Krechowieki, reforçando a integração entre as emissoras da rede e o alinhamento estratégico para os projetos de comunicação e publicidade em 2026. Já o diretor de projetos da Seriella, Alan Braz, apresentou detalhes sobre as séries e novelas que serão exibidas pela RECORD nos próximos meses.

Também participaram do encontro Cláudio Barres e Ronnie Bragança, responsáveis por apresentar números e estratégias que reforçam a força da TV aberta no cenário publicitário nacional.