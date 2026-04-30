TV Guararapes promove ação especial com agências em clima de São João Com trio pé de serra, comidas típicas e o mascote Guararapinho, emissora reforça relacionamento com o mercado publicitário

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes realizou, nesta semana, uma ação especial de relacionamento com as principais agências de publicidade e marketing do Recife para marcar o “Save the Date” do tradicional São João da emissora.

A iniciativa levou o clima junino diretamente para dentro das agências, com direito a comidas típicas, apresentação de trio de forró pé de serra e a presença do mascote Guararapinho, que animou o público e reforçou a identidade da campanha.

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Mais do que uma ação promocional, o encontro teve como foco estreitar laços com o mercado publicitário, criando uma experiência imersiva e antecipando o que vem por aí na cobertura do “São João da Guararapes”, um dos projetos mais relevantes da emissora ao longo do ano.

A estratégia reforça o posicionamento da TV Guararapes como uma marca próxima, criativa e conectada com seus parceiros, apostando em experiências presenciais para fortalecer o relacionamento e ampliar oportunidades comerciais.