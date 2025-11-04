Vitória das Tabocas conquista a Série A2 com transmissão multiplataforma da TV Guararapes Partida emocionante decidida nos pênaltis, clube de Vitória de Santo Antão garante acesso à elite do estadual em 2026

Por Leo Mendes, 03 de NOV – 14H37

Neste fim de semana, a TV Guararapes concluiu a cobertura do Campeonato Pernambucano Série A2, reforçando seu compromisso com a transmissão multiplataforma e a valorização do futebol regional. A competição foi exibida simultaneamente na TV Guararapes, na Record Plus e contou com ampla repercussão nas redes sociais da emissora, integrando televisão, streaming e digital em uma entrega completa ao público pernambucano.

O Vitória das Tabocas é o novo campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O time de Vitória de Santo Antão levantou a taça neste sábado (1º) após superar o América nos pênaltis por 4 a 2, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Hítalo e Gregório. Este é o terceiro título da Segundona na história do clube, que retorna à elite do futebol pernambucano em 2026.

A final foi marcada por equilíbrio e intensidade. No primeiro tempo, Pedro Maycon e Guilherme Escuro criaram boas oportunidades com chutes de longa distância, enquanto Brown acertou o travessão em cruzamento fechado. Na etapa complementar, o América manteve a pressão, mas o Vitória demonstrou organização, eficiência e superação, levando a decisão para as penalidades e confirmando a conquista.

Com esta transmissão, a TV Guararapes reafirma seu papel como referência na cobertura esportiva local, promovendo o esporte pernambucano e ampliando sua presença nas plataformas digitais com conteúdo de qualidade e credibilidade.