Divulgação TV Guararapes TV Guararapes participa de encontro estratégico da RECORD em Brasília Foto: RECORD Brasília

A TV Guararapes, afiliada da RECORD em Pernambuco, marcou presença em um importante encontro estratégico promovido pela rede nacional nesta quinta-feira (19), na capital federal. O evento reuniu lideranças da rede, diretores executivos e diretores de Jornalismo de afiliadas de diversas regiões do país com o objetivo de estreitar o alinhamento editorial e ampliar a integração entre as praças.

Representando a TV Guararapes e o Sistema Opinião, o superintendente Sandro Krechowieki participou das discussões que visam consolidar a identidade da RECORD como uma comunicação multiplataforma e cada vez mais próxima do público.

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“Foi um encontro para alinhamento e preparação, para um dos maiores momentos do ano no âmbito democrático, as eleições 2026. Nossa rede unida e preparada. Fazemos jornalismo e informação com responsabilidade, ética e combatemos as falsas notícias.” declarou o superintendente.

Alinhamento e Credibilidade

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A reunião foi conduzida pelos principais executivos da RECORD: Antonio Guerreiro (vice-presidente de Jornalismo), Thiago Contreira (diretor de Jornalismo), Naira Trindade (diretora de Integração do Jornalismo) e André Dias (superintendente de Rede).

Entre os temas centrais, estiveram a padronização de processos e o fortalecimento do jornalismo de massa pautado pela confiança. Para André Dias, esses encontros são fundamentais para garantir que a entrega de conteúdo , seja na TV ou no digital, mantenha a excelência que a audiência espera.

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“Falamos sobre tudo aquilo que a RECORD produz e informa diariamente à audiência. Esses encontros contribuem para que a RECORD tenha cada vez mais a cara do Brasil”, afirmou Dias.

Integração Nacional

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A presença da TV Guararapes reforça o papel estratégico de Pernambuco na rede. A troca de experiências com outras praças permite que a produção local ganhe ainda mais força e sintonia com as diretrizes nacionais de programação. Para a emissora, o encontro em Brasília consolida o compromisso de levar ao telespectador pernambucano uma informação ágil, integrada e que conversa diretamente com a realidade do nosso estado, mantendo o padrão de qualidade da segunda maior rede de televisão do país.

Além da TV Guararapes (PE), estiveram presentes representantes da TV Pajuçara (AL), TV Correio (PB), SIC TV (RO), TV Equinócio (AP), RIC (PR), NDTV (SC), TV Atalaia (SE), TV Tropical (RN), TV Imperial (RR), TV Antena 10 (PI), e TV Vitória (ES).