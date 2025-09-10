TV Guararapes em mais uma edição da Independence Night Run no Recife
A corrida contou com histórias de incentivo ao esporte e superação pessoal
A TV Guararapes RECORD esteve presente como apoiadora oficial de mais uma edição da Independence Night Run no Recife, realizada no último sábado (6). O evento reuniu quase mil corredores e trouxe uma nova proposta para a tradicional prova: a corrida saiu de Olinda e ganhou o formato noturno pelas ruas do centro da capital pernambucana.
O percurso de 7 km passou por pontos históricos e turísticos da cidade, como a Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Praça da República e Ponte Princesa Isabel, reforçando o caráter cultural e esportivo da iniciativa.
Com grande adesão do público, a corrida contou com histórias de incentivo ao esporte e superação pessoal. Na categoria masculina, André Luiz foi o vencedor, enquanto Sandra Nunes conquistou a primeira colocação entre as mulheres, trazendo à tona o exemplo da corrida como ferramenta de saúde e qualidade de vida.
Para a TV Guararapes, apoiar iniciativas como a Independence Night Run está alinhado ao compromisso da emissora com o incentivo ao esporte, à saúde e ao bem-estar da população. “Estar junto a projetos que estimulam hábitos saudáveis e fortalecem o esporte em nossa região é fundamental. A Independence Night Run reforça esse propósito e consolida o Recife como palco de grandes eventos esportivos”, destacou a coordenação de marketing da emissora.