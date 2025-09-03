Projeto “Eu Cuido Dos Rios” da TV Guararapes promove mutirão de limpeza e no Rio Capibaribe A campanha reuniu cerca de 100 pescadores e dezenas de voluntários TV Guararapes|Do R7 03/09/2025 - 15h50 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h50 ) twitter

Divulgação TV Guararapes

O projeto “Eu Cuido dos Rios”, promovido pela TV Guararapes RECORD, realizou no último dia 31 de agosto, em parceria com a ONG Recapibaribe, a gincana ambiental “Há Gosto pelo Capibaribe”. A ação mobilizou pescadores e voluntários em um grande mutirão de limpeza e conscientização sobre a importância da preservação do Rio Capibaribe.

A campanha reuniu cerca de 100 pescadores e dezenas de voluntários, que conseguiram retirar mais de 10 toneladas de lixo e entulho do rio. Entre os materiais recolhidos estavam pneus, eletrodomésticos, colchões e capacetes, evidenciando o impacto da poluição nas águas do Capibaribe.

Durante todo o ano, a TV Guararapes RECORD realiza diversas iniciativas voltadas à preservação dos rios, com conteúdos educativos em sua programação e no jornalismo, além de ações culturais e sociais. Um dos destaques é a tradicional “Barqueata”, que une conscientização ambiental e solidariedade em uma gincana de limpeza.

Além da coleta de resíduos, a TV Guararapes e a ONG Recapibaribe também distribuíram cestas básicas aos participantes e premiaram os pescadores que recolheram os maiores volumes de lixo, com premiação para o 1º, 2º e 3º lugares.