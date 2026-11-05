Sistema Opinião participa de agenda internacional sobre inteligência artificial e inovação nos EUA Superintendente Sandro Krechowieki inicia programação institucional nesta terça-feira (3)

Divulgação TV Guararapes

O Sistema Opinião, representado pelo superintendente da TV Guararapes, Sandro Krechowieki, participa de uma agenda institucional promovida pela Câmara de Fomento Internacional (CFI), em Orlando, nos Estados Unidos. A programação começa nesta terça-feira (3) e segue até quinta-feira (5), reunindo atividades voltadas à inteligência artificial, educação, inovação e gestão.

Nesta terça-feira (3), Sandro realiza uma visita institucional à Câmara de Fomento Internacional e acompanha, às 15h, uma apresentação sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem na era da inteligência artificial. A atividade integra uma programação de intercâmbio de conhecimentos e experiências com instituições internacionais.

‌



Na quarta-feira (4), a agenda terá duas visitas técnicas. A primeira acontece às 10h, na Rosen School of Hospitality, instituição universitária voltada à formação de profissionais do setor de hospitalidade. Às 15h, está prevista uma visita a um empreendimento do segmento Senior Living, modelo de moradia e serviços direcionado à população idosa.

O encerramento acontece na quinta-feira (5), às 19h30, com a cerimônia de entrega da certificação ABNT NBR ISO 9001:2015 à Câmara de Fomento Internacional. A certificação, concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), reconhece o atendimento a requisitos internacionais de gestão da qualidade.

‌



A participação do Sistema Opinião na programação representa uma oportunidade de ampliar conexões institucionais e acompanhar experiências relacionadas ao uso da tecnologia, à qualificação profissional e a novos modelos de gestão.

A agenda também aproxima o grupo de iniciativas internacionais que podem contribuir para a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas oportunidades nas áreas de comunicação, inovação e negócios.