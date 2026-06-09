TV Guararapes abre transmissões juninas direto do Alto do Moura neste sábado (6)

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes deu o pontapé inicial na cobertura do São João mais arretado do estado neste sábado (6), abrindo oficialmente suas transmissões juninas direto da Casa TV Guararapes Dom Vitallino, localizada no coração do Alto do Moura, em Caruaru. O público pôde acompanhar cada detalhe da festa em uma edição superespecial e festiva do Balanço Geral Sábado, que conectou a tradição do interior à tela da emissora.

Com o jornalista Washington Gurgel no comando dos estúdios, a transmissão se dividiu dinamicamente para mostrar toda a movimentação do evento. Enquanto Gernand Lopes trazia um olhar privilegiado do agito direto do mezanino do Dom Vitallino, Ana Rebeca circulava pelo salão principal, entrevistando o público, registrando os shows e mostrando todo mundo que aproveitava o arrasta-pé. Já a folia e a resenha com o povo nas ruas ficaram por conta de Jota Junior, que esbanjou irreverência ao entrevistar os visitantes, mostrar os looks juninos e fazer a festa com as suas amadas “Neides”.

A grande estrutura contou mais uma vez com a parceria de Zezo, organizador da Casa Dom Vitallino e nome que sempre acompanha a TV Guararapes nas maiores coberturas do ano, como o Galo da Madrugada e o São João do Alto do Moura. Essa grande festa, no entanto, está apenas começando. A programação especial junina vai durar todo o mês e o público já tem encontro marcado nos dias 13 e 20 de junho, quando a emissora volta a transmitir ao vivo direto do Dom Vitallino no Balanço Geral Sábado, sempre das 12h às 13h30.