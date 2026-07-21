TV Guararapes lança o Gplus, novo ecossistema digital de conteúdo
Notícias, podcasts, entrevistas e vídeos em um só lugar
A TV Guararapes lançou oficialmente, nesta segunda-feira, o GPlus, seu novo ecossistema digital de conteúdo. A plataforma nasce com a proposta de concentrar, em um único ambiente, uma programação diversificada, reunindo jornalismo, entretenimento e informação por meio de notícias, podcasts, entrevistas, vídeos e produções exclusivas.
Mais do que um novo canal, o GPlus representa uma ampliação da presença digital da emissora, oferecendo diferentes formatos de conteúdo para quem deseja acompanhar, de forma prática e dinâmica, tudo o que acontece em Pernambuco.
Com a iniciativa, a TV Guararapes reforça seu compromisso com a inovação e com a produção de conteúdo relevante, criando um espaço onde a informação, as boas histórias e as conversas continuam acontecendo. Afinal, em Pernambuco, a conversa rende. E, agora, ela também ganha um novo ponto de encontro: o GPlus.