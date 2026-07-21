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TV Guararapes

TV Guararapes lança o Gplus, novo ecossistema digital de conteúdo

Notícias, podcasts, entrevistas e vídeos em um só lugar

TV Guararapes|Do R7

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Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes lançou oficialmente, nesta segunda-feira, o GPlus, seu novo ecossistema digital de conteúdo. A plataforma nasce com a proposta de concentrar, em um único ambiente, uma programação diversificada, reunindo jornalismo, entretenimento e informação por meio de notícias, podcasts, entrevistas, vídeos e produções exclusivas.

Mais do que um novo canal, o GPlus representa uma ampliação da presença digital da emissora, oferecendo diferentes formatos de conteúdo para quem deseja acompanhar, de forma prática e dinâmica, tudo o que acontece em Pernambuco.

Divulgação TV Guararapes

Com a iniciativa, a TV Guararapes reforça seu compromisso com a inovação e com a produção de conteúdo relevante, criando um espaço onde a informação, as boas histórias e as conversas continuam acontecendo. Afinal, em Pernambuco, a conversa rende. E, agora, ela também ganha um novo ponto de encontro: o GPlus.

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