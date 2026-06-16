TV Guararapes leva o São João de Gravatá para todo Pernambuco com transmissão ao vivo Cobertura especial mostrou atrações musicais, tradições juninas e ações interativas direto do Polo Principal da cidade

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes realizou, no último sábado (13), uma transmissão especial ao vivo diretamente de Gravatá, no Agreste pernambucano, levando para milhares de telespectadores e internautas toda a emoção de uma das festas juninas mais tradicionais do estado.

Com apresentação de Meiry Lanunce, a cobertura acompanhou de perto os principais momentos do evento, destacando a cultura popular, as tradições nordestinas e a animação do público que lotou o Polo Principal da cidade. A transmissão foi exibida pela TV Guararapes e também pelo canal oficial da emissora no YouTube, ampliando o alcance da festa para diversas regiões de Pernambuco e do Brasil.

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A programação contou com grandes atrações musicais, como Capim com Mel, Raphaela Santos, Juciê e Bell Marques, que encerrou a noite em clima de celebração e reuniu fãs de diferentes gerações em uma grande festa.

Além da cobertura jornalística, a TV Guararapes promoveu uma ativação especial no local do evento, com distribuição de brindes, brincadeiras e ações interativas, fortalecendo o relacionamento com o público e proporcionando momentos de diversão para moradores e turistas.

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Divulgação TV Guararapes

Para o superintendente do Sistema Opinião, Sandro Krechowieki, a iniciativa reforça o compromisso da emissora com a valorização da cultura pernambucana. “Levar o São João de Gravatá para todo Pernambuco é uma forma de valorizar nossa cultura, fortalecer as tradições do interior e conectar milhões de pessoas a uma das maiores festas populares do estado. A TV Guararapes tem o compromisso de estar onde o pernambucano está, mostrando aquilo que faz parte da nossa identidade”, destacou.

A transmissão especial reforça a presença da TV Guararapes nos principais eventos culturais do estado, aproximando o público das tradições juninas e evidenciando a importância do São João como patrimônio cultural e econômico de Pernambuco.