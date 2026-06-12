TV Guararapes abre as portas para estudantes em parceria com instituições de ensino Projeto de visita guiada proporciona uma experiência prática sobre o universo da comunicação e os bastidores da televisão

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes tem fortalecido sua conexão com a educação por meio de parcerias com instituições de ensino, promovendo visitas guiadas que aproximam estudantes da rotina de uma emissora de televisão. A iniciativa oferece uma oportunidade única para que alunos conheçam de perto os bastidores da produção televisiva e o funcionamento dos diversos setores que fazem parte da construção dos conteúdos exibidos diariamente.

Durante a experiência, os participantes percorrem áreas estratégicas da emissora, conhecem estúdios, ilhas de edição, redação, produção e outros setores, entendendo na prática como acontece o processo de criação de programas, reportagens e transmissões ao vivo.

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As visitas são conduzidas por profissionais da TV Guararapes que atuam diretamente nas áreas relacionadas ao perfil de cada grupo visitante. Dessa forma, os estudantes têm acesso a informações específicas sobre suas áreas de interesse, além de poderem esclarecer dúvidas e conhecer a realidade do mercado de trabalho sob a perspectiva de quem vivencia diariamente a rotina da comunicação.

A ação reforça o compromisso da TV Guararapes com a formação de novos talentos e com a promoção do conhecimento, contribuindo para aproximar o ambiente acadêmico da prática profissional. Por meio dessas parcerias, a emissora se consolida como um espaço de aprendizado, inspiração e troca de experiências para estudantes de diferentes áreas e níveis de ensino.