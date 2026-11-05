TV Guararapes marca presença no Festival CRIA PE 2026 com gravação do Podcast 9.1 Emissora leva estrutura de podcast ao evento, que reúne grandes nomes da publicidade para discutir criatividade, inteligência artificial e inovação no Recife

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes marca presença no Festival CRIA 2026, realizado nesta quarta-feira (4), no RioMar Eventos, no Recife. Promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o encontro reúne profissionais de destaque nacional para discutir as transformações do mercado publicitário, o avanço da inteligência artificial e as novas tendências da comunicação.

Um dos destaques da participação da emissora é a presença do Podcast 9.1, produção do GPlus, ecossistema digital da TV Guararapes. O programa ganhou um espaço de gravação dentro do festival, levando a produção de conteúdo para o ambiente do evento. A iniciativa permite registrar conversas e conteúdos relacionados ao universo da publicidade, da criatividade e da inovação.

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A presença do podcast também reforça a atuação multiplataforma da TV Guararapes, que vem ampliando seus formatos de produção e distribuição de conteúdo. Ao levar o 9.1 para o CRIA 2026, a emissora aproxima seu ecossistema digital de profissionais, marcas e empresas que movimentam o setor de comunicação em Pernambuco.

Divulgação TV Guararapes

Entre os principais convidados do festival está Marcello Serpa, um dos nomes mais reconhecidos da publicidade brasileira. Ex-sócio da AlmapBBDO, o publicitário participa da conversa “Vim, Vi, Vendi”, conduzida por Karan Novas, sócio e diretor de Criação da Tulom. A programação também recebe Sérgio Valente, ex-diretor de Comunicação da TV Globo, que aborda a relação entre estratégia, criatividade e resultados nos negócios.

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A inteligência artificial também ocupa espaço nos debates. Cleber Paradela, executivo de inovação da YouDare, apresenta um experimento sobre a construção de uma agência com processos apoiados por IA. Já Andrea Siqueira, copresidente do Clube de Criação de São Paulo, conduz uma reflexão sobre a originalidade como característica humana.

O evento conta ainda com as participações de Gui Cavalcante, da Wieden+Kennedy, e Ana Paula Passarelli, presidente do Sinapro-SP. As atividades acontecem ao longo do dia, reunindo representantes de agências, anunciantes e empresas ligadas à comunicação.

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Com a presença no festival e a gravação do Podcast 9.1 diretamente do local, a TV Guararapes fortalece sua conexão com o mercado criativo pernambucano, acompanhando discussões que impactam o jornalismo, a publicidade, a produção audiovisual e os negócios digitais.

Podcast 9.1 no Cria PE com Lelê Carvalho e Josival Júnior | SINAPRO

Podcast 9.1 no Cria PE com Débora Beltrão e Dany Cury | Agência Ampla