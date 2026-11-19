TV Guararapes apresenta série especial “PE na China” Cinco episódios mostram viagem do repórter Gedson Pontes ao país asiático a partir desta quarta-feira (18), dentro do Balanço Geral Pernambuco

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes RECORD estreia nesta quarta-feira (18), dentro do programa Balanço Geral Pernambuco, a série especial “PE na China”. Em cinco episódios, o repórter Gedson Pontes leva o telespectador a uma viagem pela cultura milenar e pela potência econômica da China, país com território 98 vezes maior que Pernambuco e com população de 1,4 bilhão de pessoas.

A série é resultado de uma cooperação entre o Grupo de Mídia da China (CMG), a Associação da Imprensa de Pernambuco e a TV Guararapes. Durante os episódios, Gedson Pontes mostra histórias e curiosidades sobre a segunda maior potência mundial, a mais de 15 mil quilômetros do estado. Os cinco episódios serão exibidos ao longo da programação do Balanço Geral PE, além do Jornal Guararapes e do Balanço Geral Manhã.