Superitendente do Sistema Opinião Recebe homenagem da ABNT em Orlando Krechowieki renovou o compromisso do grupo com a ABNT e a CFI

Divulgação TV Guararapes

O superintendente do Grupo Opinião de Comunicação, Sandro Krechowieki, recebeu uma homenagem em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A honraria foi entregue por Mário William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Luizandre Barreto, presidente da Câmara de Fomento Internacional (CFI), também estava no palco durante a entrega.

Na cerimônia, Esper destacou a contribuição do grupo para divulgar o encontro e dar visibilidade à capital alagoana. Segundo ele, Maceió recebeu representantes de 60 países ao longo de uma semana, entre integrantes do Fórum das Américas e delegações de países como Espanha, Portugal e Singapura.

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Em seu discurso, Krechowieki falou sobre a atuação do Grupo Opinião de Comunicação, que reúne duas emissoras de televisão no Nordeste, uma em Alagoas e outra em Pernambuco. “Temos no estado de Pernambuco, em Recife, a TV Guararapes, que é uma emissora afiliada da Record”, afirmou. O superintendente também destacou o trabalho de apuração da equipe que cobriu o encontro e disse que o grupo seguirá investindo no ambiente digital.

Ao agradecer pela homenagem, Krechowieki renovou o compromisso do grupo com a ABNT e a CFI em pautas que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. “Somos, seremos e vamos seguir sendo grandes parceiros”, declarou.

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Confira o momento da homenagem: