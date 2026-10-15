Super Confeiteiro 2026 abre inscrições com bolsa de estudos e R$ 3 mil em prêmios Reality da TV Guararapes busca talentos da confeitaria

Divulgação TV Guararapes

Estão abertas as inscrições para o Super Confeiteiro 2026, reality gastronômico da TV Guararapes que vai revelar talentos da confeitaria. Os interessados têm até o dia 30 de outubro para participar da seleção, que oferece prêmios e a oportunidade de mostrar suas habilidades na televisão.

Para se inscrever, os candidatos devem gravar um vídeo contando um pouco da própria trajetória na confeitaria e preparando uma sobremesa especial. O material deve ser enviado para o WhatsApp (81) 99360-9299.

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O vencedor da competição receberá uma bolsa de estudos no curso de Gastronomia da UNINASSAU, além de R$ 3 mil em prêmios. A participação no programa também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do trabalho dos confeiteiros nas redes sociais.

O reality busca participantes que tenham criatividade, habilidade na cozinha e histórias para compartilhar com o público. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo WhatsApp informado pela produção e seguem até 30 de outubro.

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Confira o video: