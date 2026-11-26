TV Guararapes RECORD inaugura nova redação e reforça investimentos em inovação Projeto contempla a renovação de setores estratégicos da emissora e a implantação de um novo estúdio tecnológico

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes RECORD inaugurou sua nova redação de jornalismo, reforçando a confiança da emissora e do Grupo Opinião no mercado de comunicação de Pernambuco. “Acreditamos no potencial do estado e investimos no jornalismo profissional, incorporando tecnologia para dar mais agilidade à produção das notícias, com apuração séria e ética, para que a informação chegue cada vez mais rápido ao telespectador e ao internauta”, destaca Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes.

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O novo espaço foi planejado para ampliar a integração entre as equipes e tornar mais dinâmica a produção jornalística. “A nova redação acompanha as transformações na forma de produzir e consumir informação, mantendo o compromisso com a credibilidade e a responsabilidade editorial”, afirma Roberta Aureliano, gerente de Jornalismo. A iniciativa também fortalece a integração com o G Plus, ecossistema digital da TV Guararapes, coordenado por Léo Mendes, que reúne portal de notícias, redes sociais, podcasts e canal no WhatsApp, ampliando a presença da emissora nas plataformas digitais.

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Além da redação, o projeto contempla a reforma do switcher, das ilhas de edição e do master, além da implantação de um novo estúdio tecnológico. “Estamos investindo em infraestrutura e tecnologia para aprimorar nossos processos, integrar as operações e acompanhar a evolução do mercado audiovisual”, ressalta Heloisa Lobo, gerente de Operações.