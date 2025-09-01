RECORD Paulista é parceira do 53º Prêmio Destaque do Ano da ACIB
No último sábado, 30 de agosto, o Garden Eventos foi palco de uma noite memorável para Bauru e região.
A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) realizou a 53ª edição do Prêmio Destaques do Ano, reunindo cerca de 800 convidados em uma cerimônia que consagrou lideranças, empresas e personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da cidade.
O evento é reconhecido como o “Oscar Empresarial Bauruense”, por sua tradição em homenagear e valorizar trajetórias inspiradoras no cenário local.
“Mais do que uma celebração, este prêmio é um reconhecimento ao empenho de quem movimenta a economia e ajuda a construir uma cidade cada vez mais forte e promissora”, destacou Paulo Roberto Martinello Junior, presidente da ACIB.
Premiados da 53ª edição
- Destaque Comércio – HS Telecom
- Destaque Serviços – Clínica Dra. Paula Zanoti – Medicina Personalizada
- Destaque Profissional do Ano – Mauro Natsuo Mitiue
- Destaque Inspiração Empresarial – Leonardo de Mello Silva
- Destaque Personalidade – Erlon Godoy Ortega
A Record Paulista esteve entre os apoiadores do evento, adquirindo a cota prata e atuando como parceira de mídia oficial. A emissora contribuiu com chamadas em sua programação, cobertura jornalística especial e presença institucional durante a solenidade.
Representando a empresa no palco do evento, o diretor executivo Marcelo Almeida destacou a importância da parceria:
“É uma honra para a Record Paulista estar ao lado da ACIB em uma noite tão significativa para o empresariado de Bauru. Nossa missão é valorizar o interior de São Paulo, e iniciativas como esta reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento regional.”
Com 53 anos de história, o Prêmio Destaques do Ano consolidou-se como um dos eventos mais prestigiados do calendário empresarial bauruense. A cada edição, reafirma o compromisso da ACIB em promover e reconhecer o empreendedorismo, a inovação e o engajamento social que impulsionam a cidade.
1 / 3
Muito além de uma cerimônia, a premiação se tornou um verdadeiro símbolo de prestígio e valorização, projetando os homenageados como referências para toda a comunidade.
https://acib.org.br/destaques/