RECORD Paulista é parceira do 53º Prêmio Destaque do Ano da ACIB

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) realizou a 53ª edição do Prêmio Destaques do Ano, reunindo cerca de 800 convidados em uma cerimônia que consagrou lideranças, empresas e personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

O evento é reconhecido como o “Oscar Empresarial Bauruense”, por sua tradição em homenagear e valorizar trajetórias inspiradoras no cenário local.

“Mais do que uma celebração, este prêmio é um reconhecimento ao empenho de quem movimenta a economia e ajuda a construir uma cidade cada vez mais forte e promissora”, destacou Paulo Roberto Martinello Junior, presidente da ACIB.

Premiados da 53ª edição

Destaque Comércio – HS Telecom

– HS Telecom Destaque Serviços – Clínica Dra. Paula Zanoti – Medicina Personalizada

– Clínica Dra. Paula Zanoti – Medicina Personalizada Destaque Profissional do Ano – Mauro Natsuo Mitiue

– Mauro Natsuo Mitiue Destaque Inspiração Empresarial – Leonardo de Mello Silva

– Leonardo de Mello Silva Destaque Personalidade – Erlon Godoy Ortega

A Record Paulista esteve entre os apoiadores do evento, adquirindo a cota prata e atuando como parceira de mídia oficial. A emissora contribuiu com chamadas em sua programação, cobertura jornalística especial e presença institucional durante a solenidade.

Representando a empresa no palco do evento, o diretor executivo Marcelo Almeida destacou a importância da parceria:

“É uma honra para a Record Paulista estar ao lado da ACIB em uma noite tão significativa para o empresariado de Bauru. Nossa missão é valorizar o interior de São Paulo, e iniciativas como esta reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento regional.”

Com 53 anos de história, o Prêmio Destaques do Ano consolidou-se como um dos eventos mais prestigiados do calendário empresarial bauruense. A cada edição, reafirma o compromisso da ACIB em promover e reconhecer o empreendedorismo, a inovação e o engajamento social que impulsionam a cidade.

Muito além de uma cerimônia, a premiação se tornou um verdadeiro símbolo de prestígio e valorização, projetando os homenageados como referências para toda a comunidade.

