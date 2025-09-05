Orla Rio revela vencedores da 8ª edição do Prêmio Sabores da Orla Festival bate recorde de pratos servidos e votos do público em 2025 Record Rio|Do R7 05/09/2025 - 13h03 (Atualizado em 05/09/2025 - 13h03 ) twitter

Na tarde de ontem (05), o Roxy Dinner Show, em Copacabana, recebeu a cerimônia de premiação da 8ª edição do Prêmio Sabores da Orla, que consagrou os vencedores de seis categorias gastronômicas: Pastel do Pódio, Sobremesa dos Sonhos, Sanduba do Mestre, Caipi das Caipis, Rei dos Petiscos e Prato Estrela.

Reconhecido como o maior festival de gastronomia de praia do Brasil, o evento reuniu 150 quiosques da Orla Rio e registrou números históricos: mais de 68 mil pratos e petiscos servidos, um crescimento de 40% em relação a 2024, e 87 mil votos populares, representando alta de 35% em comparação ao ano anterior. O resultado consolida a relevância do festival no calendário oficial da cidade. Os vencedores foram definidos a partir de critérios que avaliaram sabor, apresentação, história e conceito, criatividade e sustentabilidade. Parceira de longa data, a Record Rio assinou como mídia oficial do festival e realizou transmissões exclusivas com cobertura completa nos principais telejornais.

Confira os grandes campeões de 2025:

Prato Estrela: Pesca Netuno do Pato com Laranja

Pastel do Pódio: Samba na Praia – Quiosque Summer Recreio

– Quiosque Summer Recreio Rei do Petisco: Pão de Alho Praiano – Praiô Beach Point

– Praiô Beach Point Sanduba do Mestre: Sandubamba – Coisas de Bamba

– Coisas de Bamba Sobremesa dos Sonhos: Amendoeira Mágica – Bondai Praia

– Bondai Praia Caipi das Caipis: À Lá Maria Bonita – Quiosque Arrastapé

Com cada edição, o Festival Sabores da Orla reforça sua vocação de unir gastronomia, criatividade e cultura carioca, transformando a orla do Rio em um verdadeiro polo de sabores que celebram a diversidade e o talento dos quiosques da cidade. Mais do que uma disputa gastronômica, o evento se consolida como uma experiência cultural e turística que valoriza a economia criativa, movimenta o setor de turismo, alimentação e fortalece o espírito carioca de confraternização à beira-mar - sempre com a cobertura especial da Record Rio, que leva aos telespectadores todos os detalhes dessa grande celebração.

