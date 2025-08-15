RECORD Rio apoia Encontro Nacional do Sinapro/Fenapro no Rio de Janeiro Evento reuniu líderes do mercado publicitário e reforçou o papel do Rio como polo criativo, com cobertura especial da RECORD Rio Record Rio|Do R7 15/08/2025 - 09h32 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h32 ) twitter

Divulgação RECORD Rio

Na noite do dia 13 de agosto, o Rio de Janeiro acolheu um dos encontros mais importantes do calendário publicitário nacional: o Encontro Nacional do Ecossistema Sinapro/Fenapro. Promovido pelo Sinapro Rio, o evento reuniu cerca de 40 lideranças empresariais e associativas do setor – vindas de agências de todo o país – com o objetivo de fomentar debates sobre o desenvolvimento sustentável do mercado publicitário brasileiro.

Foram discutidos temas atuais e estratégicos, como o uso da inteligência artificial, licitações públicas, interlocução parlamentar, monitoramento legislativo e mapeamento de projetos de lei com potencial impacto no setor.

Além do conteúdo formativo, a programação incluiu uma recepção no Fogo de Chão, em Botafogo, que proporcionou um ambiente acolhedor para networking e troca de ideias entre os participantes. O ponto alto da noite foi o bate-papo com Patrícia Cotton, especialista em inovação e liderança criativa, que trouxe reflexões sobre autenticidade, imaginação e reinvenção em tempos de crise, ressaltando como relações sólidas e confiáveis são essenciais para impulsionar a inovação no setor criativo.

Para o presidente do Sinapro RJ, Phelipe Pógere, sediar o encontro no Rio reforça o papel da cidade como polo estratégico e criativo no cenário publicitário nacional, fortalecendo parcerias e inspirando novas formas de atuação coletiva.