Segurança Pública em pauta: fórum debate leis e combate à criminalidade na Zona Oeste. Fórum de Segurança propôs diálogo direto entre população, especialistas e governo sobre os desafios da criminalidade na região. Record Rio|Do R7 01/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD RIO

A 22ª edição do Fórum de Segurança de Barra, Recreio e Vargens reuniu autoridades da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, especialistas e representantes da sociedade civil em um encontro realizado no dia 29 de julho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento, promovido pela Associação Comercial Industrial do Recreio e Vargens, em parceria com o Hotéis Rio e apoio da RECORD Rio, teve como objetivo debater soluções para os desafios da segurança pública na região.

Durante o fórum, foram discutidas propostas de mudanças na legislação e estratégias de enfrentamento à criminalidade, com foco na realidade urbana local. A iniciativa buscou promover um diálogo construtivo entre diferentes setores da sociedade para fortalecer ações de prevenção e combate à violência.

Divulgação RECORD RIO

Os debates giraram em torno da necessidade de reformas legislativas que tornem o combate à criminalidade mais eficaz, principalmente em áreas urbanas densas como a Zona Oeste. Também foram abordadas estratégias de policiamento mais integradas, uso de tecnologia na prevenção da violência, fortalecimento da Guarda Municipal e ações preventivas de ordenamento urbano.

‌



O Fórum de Segurança encerrou com a expectativa de que o debate iniciado ali se transforme em ações reais, visíveis no dia a dia dos moradores. Com novos encontros previstos, a proposta é manter uma agenda contínua e colaborativa pela segurança da região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5