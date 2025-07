Uma noite para celebrar a mídia: RECORD Rio marca presença na Festa do Dia do Mídia Com estande interativo e presença marcante no Circo Voador, a RECORD Rio reforça seu compromisso com a criatividade e o entretenimento Record Rio|Do R7 21/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Rio MAURO MOTTA

A tradicional Festa do Dia do Mídia, um dos eventos mais aguardados do calendário publicitário carioca, reuniu cerca de 1.500 convidados no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Com o tema “Resgatando o presente”, a edição deste ano propôs uma reflexão sobre a urgência de ações no agora para a construção de um futuro mais sustentável.

Patrocinadora do evento há 14 anos, a RECORD Rio marcou presença com um estande interativo que ofereceu aos convidados uma ativação especial: a oportunidade de tirar fotos com a taça e a bola do Campeonato Brasileirão. A iniciativa proporcionou uma experiência única, unindo esporte, entretenimento e conexão em um ambiente descontraído e cheio de energia.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Rio

A noite foi animada por um show contagiante da cantora Mart’nália e do grupo Samba 90 Graus, encerrando o evento com muita música e celebração. A RECORD Rio reforça, com sua participação, o compromisso com a valorização da comunicação, da criatividade e da responsabilidade coletiva no mercado publicitário.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5