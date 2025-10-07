2º Festival de Cultura Popular do Rio Doce com apoio da TV Leste teve muita preservação da cultura local Evento no último sábado (4) teve a afiliada RECORD como emissora oficial

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) recebeu no sábado (4), na Praça João Paulo Pinheiro (Pça da Estação), no Centro, o “2º Festival de Cultura Popular do Rio Doce”, evento gratuito e de classificação livre, que reuniu artistas, grupos folclóricos, ligas culturais e lideranças acadêmicas regionais. O objetivo da ação foi promover a tradição e preservação da cultura local por meio de shows, apresentações, desfiles e exposições. A TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais foi a emissora oficial da edição 2025.

De 15h às 23h, o público que passou pelo local assistiu muita música com o grupo Samba da Chavejaria, oficinas, debates, além da apresentação da Liga Valadarense de Capoeira nas modalidades Dança do Fogo, Maculele, Samba de Roda e Puxada de Rede. O destaque ficou por conta do “O Grande Cortejo” que celebrou tesouros culturais da região Leste do Estado. Ao entardecer houve apresentação dos grupos Folia de Reis, Cirandeiras Roda Ser Vivo (Penha do Cassiano), Bumba Meu Boi (Coroaci) e Caboclinhos - Quilombo de Águas Claras (Virgolândia).

Durante oito horas de muita programação, destaque também para a exposição de artistas plásticos, artesanato regional, comidas típicas, espaços educativos de coletivos e venda de produtos com selo “Agricultura Familiar”. Fechando a programação, quem prestigiou o “Festival de Cultura do Rio Doce” conferiu o Maracatudo e o show do cantor Wagner Moura .

Apoio

A edição 2025 do festival foi realizada pelas produtoras valadarenses Natália Silvestre e Letícia Firmato, sendo aprovado e autorizado por meio do edital de Política Nacional de Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio da iniciativa “Ano Mineiro das Artes” do Governo do Estado de Minas Gerais. Contou ainda com patrocínio local da TV Leste e outros parceiros locais.