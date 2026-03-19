Alunos de Governador Valadares visitam o Sistema Leste de Comunicação Escola do Centro de Governador Valadares (MG) levou alunos para visitarem as empresas de comunicação do grupo, entre elas a TV Leste - afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

O Sistema Leste de Comunicação em Governador Valadares (MG), composta pela TV Leste afiliada RECORD, TV Rio Doce, Diário do Rio Doce, Rádio Imparsom 100,1 FM e Rádio Ibituruna 89,9 FM, receberam nesta quarta-feira (18) as primeiras visitas institucionais de estudantes em sua sede no bairro Vila Rica. Conheceram a estrutura do grupo 16 alunos do 5º ano do ensino fundamental.

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As crianças estivarem acompanhadas pela professora de matemática, português, redação e literatura, Cláudia dos Santos Silva Souza e pelo assistente de coordenação, Márcio Vaz. A supervisora administrativa da TV Rio Doce, Pollyne K. Coelho Dias, a jornalista do Diário do Rio Doce, Luana Freitas, o noticiarista Hernane Madureira e o analista de marketing da TV Leste, Yuri Coelho, recepcionaram os visitantes.

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Foram apresentados os estúdios do Balanço Geral e do MG Record; jornalismo; produção; redação da TV Leste; redação e estúdios da TV Rio Doce; redação do Diário do Rio Doce; setores de edição dos telejornais e da programação e os estúdios das Rádios Imparsom e Ibituruna.

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O passeio terminou em grande estilo com entrega de kit escolar personalizado da TV Leste e um café especial foi servido no auditório. Segundo o colaborador da escola, Márcio Vaz, o momento foi parte do projeto “Minha Voz no Mundo - Protagonismo e Expressão”.

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“Essa visita foi para mostrar aos alunos como eles podem ser ouvidos e como os meios de comunicação servem para expandir a voz de tantas pessoas na nossa região e no mundo. Acreditamos muito no poder da comunicação, da televisão e das rádios. Trazer as crianças aqui é a oportunidade também dos

mesmos saberem como funciona por trás das câmeras, do áudio, do microfone e do jornal”, disse.