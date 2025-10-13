Apoio TV Leste: Vem pro Mercado com gastronomia e música no Mercado Municipal de Gov. Valadares Evento busca atrair visitantes, valorizar produtos regionais com a participação de chefs e shows gratuitos, de 3 a 9 de novembro.

Sebrae Minas

Entre os dias 3 e 9 de novembro, o Mercado Municipal de Governador Valadares será palco do “Vem pro Mercado”, um festival com música e gastronomia, dedicado a valorizar as tradições, a cultura e os produtos típicos regionais. A iniciativa do Sebrae Minas e do Mercado Municipal, com apresentação e apoio da TV Leste como emissora oficial, terá a participação de renomados chefs convidados na “Cozinha Show”, criando pratos autorais com ingredientes frescos, temperos, ervas, especiarias e produtos típicos vendidos nas bancas. A entrada e a programação são gratuitas.

As apresentações são abertas ao público e acontecem de segunda a sexta-feira (3 a 7/11), no horário do almoço, no pátio central do espaço. Para participar das degustações, os visitantes poderão fazer reservas no local. No fim de semana (8 e 9/11), o festival ganha um clima ainda mais festivo, com shows musicais de artistas regionais e praça gastronômica montada em frente ao Mercado, com opções de cardápio para toda a família.

Valorização do “Nosso Mercado”

Por meio do projeto “Nosso Mercado”, o Sebrae Minas busca fomentar o aperfeiçoamento dos pequenos negócios com capacitações, consultorias e outras ações, com o objetivo de tornar os empreendimentos presentes no espaço mais competitivos, atrativos e sustentáveis.

‌



O analista do Sebrae Minas, Douglas Nicolas, destaca que o festival é uma oportunidade de aproximar a comunidade e de reforçar o papel do Mercado Municipal como um patrimônio cultural e vetor de desenvolvimento econômico para os pequenos negócios. “Prestigiar o Mercado é uma forma de reconhecer o trabalho de quem produz com dedicação e qualidade. Cada produto vendido ali representa o esforço de um pequeno empreendedor, de uma família que vive da agricultura e do comércio local. O festival celebra essas histórias e convida todos a redescobrirem o valor do que é produzido na nossa terra”, ressalta.

Vem pro MercadoData: 3 a 9 de novembro.Local: Mercado Municipal de Governador Valadares - Israel Pinheiro, s/n, Centro, Governador Valadares (MG).

Cozinha Show: 3 a 7 de novembro, no horário do almoço.Shows e Praça Gastronômica em frente ao Mercado: 8 e 9 de novembro (sábado e domingo).