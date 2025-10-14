Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Botafogo x Flamengo nesta quarta (15)

Quarta-feira (15) de clássico carioca nas telas da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 19h, a emissora vai exibir Botafogo x Flamengo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo.

Com 12 vitórias, sete empates e oito derrotas, o Fogão está na 5ª colocação com 43 pontos em 27 jogos. O Botafogo vem de uma derrota para o Internacional no Estádio Beira Rio em Porto Alegre (RS) por 2 a 0.

Já o Flamengo está em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, com três pontos a menos que o Palmeiras, líder da competição. Em 26 partidas, o Mengão venceu 16, empatou sete e perdeu três, totalizando 55 pontos. O rubro-negro tem o melhor ataque e a melhor defesa da séria A do Brasileirão. São 50 gols marcados e 13 sofridos. Na última rodada o time da Gávea foi derrotado pelo Bahia por 1x0 na Fonte Nova, em Salvador (BA).