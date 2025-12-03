Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Cruzeiro x Botafogo nesta quinta (4) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

O ano está quase finalizando, mas ainda tem jogo do Brasileirão na tela da TV Leste, afiliada RECORD, com transmissão no R7.com e RecordPlus. Nesta quinta-feira (4), Cruzeiro x Botafogo se enfrentam às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Um jogão para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais. O confronto é pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A narração estará a cargo de Cleber Machado, e os comentários serão de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. Direto do Gigante da Pampulha, estarão o apresentador Bruno Laurence e os repórteres Karen Meneghim e Alexandre Oliveira.

Nas redes sociais, em uma parceria entre o R7 e o Desimpedidos, a equipe terá Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti na narração, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, além de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Times

O Cabuloso vem de um empate por 1 a 1 com o Ceará jogando na Arena Castetão em Fortaleza (CE). O time mineiro é o 3º colocado com 69 pontos, seis a menos que o líder, Flamengo, e apenas um atrás do Palmeiras, segundo colocado.

Já o Fogão é o 5º colocado e segue na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. No último jogo pelo Brasileirão, o Glorioso empatou em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).