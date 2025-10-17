Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Vasco x Fluminense nesta segunda (20)

Divulgação TV Leste Reprodução/Portal R7

Segunda-feira (20) de mais um clássico carioca nas telas da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 19h, direto do Maracanã no Rio de Janeiro (RJ), a emissora vai exibir Vasco x Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo ao vivo.

Após 28 rodadas disputadas pelo Brasileirão, o Vasco soma 36 pontos e ocupa a 9ª colocação na classificação. O tricolor carioca tem 41 pontos, na 7ª posição e com um jogo a menos na séria A do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina vem de uma vitória sobre o Fortaleza por 2x0 na Arena Castelão na capital cearense. Já o Fluminense derrotou na 28ª rodada da competição o Juventude pelo placar de 1x0 no Maracanã.