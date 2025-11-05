Brasileirão: TV Leste|RECORD transmite Fluminense x Mirassol nesta quinta (6) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Quinta-feira (6) de mais um jogão na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 19h, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a emissora vai exibir Fluminense x Mirassol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo ao vivo.

Após 31 rodadas disputadas, o Fluminense soma 47 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação. O Mirassol tem 56 pontos e está na 4ª posição. O tricolor carioca foi derrotado na última rodada do Brasileirão pelo Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), por 2x0.

Já o Leão Caipira, sensação do Brasileirão, empatou em 0x0 com o Botafogo em Mirassol (SP), no estádio Maião.