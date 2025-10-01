Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Fortaleza x São Paulo nesta quinta (02) Confronto é ao vivo na afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Divulgação TV Leste Montagem R7 Facebook Fortaleza Rubens Chiri São Paulo FC.

Com exclusividade na TV aberta pela RECORD para todo o país e pela TV Leste no Leste e Nordeste de Minas Gerais, Fortaleza x São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro da Séria A. O confronto será na capital cearense, no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

No R7 e no RecordPlus será possível também acompanhar todas as emoções da partida, a partir das 19h. O Tricolor Cearense segue na zona de rebaixamento com 21 pontos e na 19ª colocação. O time paulista vem de derrota no Morumbis por 1 a 0 para o Ceará, acumulando quatro partidas sem vencer.

Segundo dados do canal Ogol, Fortaleza e São Paulo já se enfrentaram 27 vezes pelo Brasileirão, com 8 vitórias do Fortaleza, 12 do São Paulo e 7 empates.Na Arena Castelão, os clubes se enfrentaram 13 vezes, com 4 vitórias do Fortaleza, 5 empates e 4 vitórias do São Paulo. Já no Morumbis, ocorreram 14 partidas, com 8 vitórias são-paulinas, 2 empates e 4 vitórias do Fortaleza.