Colaboradores da TV Leste e do Sistema Leste de Comunicação recebem vacina contra a gripe A ação de saúde foi válida pela campanha "Vacinação contra a gripe 2025″. TV Leste|Do R7 06/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h55 )

Os colaboradores da TV Leste, afiliada RECORD, e do Sistema Leste de Comunicação, na qual a emissora é integrante, receberam na quarta-feira (4) a dose anual da vacina da gripe. Além dos profissionais da TV Leste, compareceram para serem vacinados os colaboradores da TV Rio Doce, Diário do Rio Doce, Rádio Imparsom FM e Ibituruna FM.

A vacinação válida pela campanha “Vacinação contra a gripe 2025″ aconteceu no auditório da TV Leste, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares (MG). Com o cartão de vacinação, documento ou app Meu SUS em mãos, os trabalhadores do grupo foram imunizados pela enfermeira Jackeline Fontes.

A TV Leste integra o Programa Saúde no Trabalho (PST) da cooperativa médica.