Com a TV Leste como emissora oficial, Segunda Corrida do 6º Batalhão promove saúde e mobiliza Valadares Atividade física, inclusão e integração marcaram o evento, que teve apoio e participação da afiliada da RECORD TV Leste|Do R7 29/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

As ruas de Governador Valadares (MG) ganharam outro ritmo na manhã desse domingo (27), com a realização da 2ª Corrida do 6º Batalhão da Polícia Militar – Bravo Torres. O evento esportivo, organizado pela Associação Águias do Leste, reuniu mais de dois mil participantes.

Com largada às 7h, na Praça Getúlio Vargas, no bairro Lourdes, os atletas percorreram seis quilômetros, em um trajeto urbano e acessível, aberto a pessoas de todas as faixas etárias a partir dos 14 anos. O número de inscritos superou o da edição de 2024, mostrando o crescimento do interesse da população por práticas ligadas à saúde e ao bem-estar.

Divulgação TV Leste

Diversidade de categorias

A corrida teve premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias geral, veteranos e servidores da segurança pública. Entre os destaques da prova, Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira conquistou o primeiro lugar no masculino geral, enquanto Regiane Ferreira ficou com o ouro entre as mulheres.

“Eu superei a depressão por conta da corrida. Então, pra mim, é o maior prazer estar aqui participando com os colegas. Tenho amigos [da corrida] de longa data, e estar com eles prestigiando um evento desses, fazendo o que eu amo há mais de 16 anos, me ajuda a viver. Me faz feliz correr”, declarou Rafael.

‌



Divulgação TV Leste

Regiane Ferreira ressaltou a dificuldade da prova e exaltou o resultado satisfatório, conquistado com o apoio de seu marido. “Olha, o percurso não foi fácil. Você está cansada na reta e ainda tem que subir um morro, não é fácil, mas eu tô muito feliz e muito satisfeita com o meu treinador (meu marido). E, graças a Deus, esse é o resultado de um esforço, de treino e dedicação.”

Também foram premiados atletas veteranos, como Marcos Elias dos Santos Lopes e Carla de Oliveira Paula Ventura, além de servidores da segurança pública, com vitórias de Roberto Costa Morais e Franciele em suas respectivas categorias.

Divulgação TV Leste

TV Leste: a emissora oficial da prova

Parceira oficial do evento, a TV Leste, afiliada RECORD, teve papel de destaque não apenas na cobertura e divulgação da corrida, mas também na participação direta. Colaboradores da emissora vestiram o uniforme esportivo e integraram o pelotão de corredores, demonstrando, na prática, o compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida.