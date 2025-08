Com a TV Leste RECORD como uma das emissoras apoiadoras, Abrasel dá início aos 30 dias de Festival Gastronômico em Gov. Valadares Cerimônia no Teatro Atiaia marca o início da terceira edição do evento, que reúne 67 estabelecimentos e movimenta a gastronomia local. TV Leste|Do R7 06/08/2025 - 12h52 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h52 ) twitter

Divulgação TV Leste

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Vale do Rio Doce deu início, na noite da última terça-feira (5), à terceira edição do Festival Gastronômico de Governador Valadares. O evento, que se estende por 30 dias, reúne 67 estabelecimentos participantes e promete movimentar a cena culinária da cidade com 84 pratos exclusivos criados especialmente para o festival. A abertura oficial foi realizada no Teatro Atiaia e contou com a presença de empresários do setor, autoridades locais e representantes da imprensa, em uma noite marcada por celebração e valorização da gastronomia regional.

A iniciativa da Abrasel tem como objetivo fortalecer o setor de alimentação fora do lar, promover a cultura gastronômica local e impulsionar a economia da região. O presidente da entidade, Fred Paixão, destacou o caráter inclusivo e acessível do festival, que contempla estabelecimentos em diversos bairros da cidade e até em municípios vizinhos. “É uma oportunidade para que as famílias conheçam pratos únicos, criados especialmente para o evento e oferecidos a preços promocionais. O festival aproxima o público da nossa gastronomia, valoriza os empreendedores e contribui diretamente para o desenvolvimento do setor”, afirmou.

Durante a cerimônia, o produtor do evento e empresário Adriano Juliano apresentou a estrutura técnica da edição e ressaltou o crescimento do festival ao longo dos anos. Segundo ele, a ampliação das categorias participantes é uma resposta ao engajamento dos associados e à demanda do público. “Realizar um festival desse porte é uma grande responsabilidade. A cada edição buscamos aprimorar a experiência dos consumidores e oferecer mais oportunidades aos empreendedores locais”, disse.

A noite foi encerrada com uma confraternização entre os associados da Abrasel e os convidados na Galeria Monhangara, no segundo piso do teatro, reforçando o espírito colaborativo que sustenta o evento. A união dos empresários e o trabalho conjunto da associação demonstram a força do associativismo na construção de iniciativas que beneficiam toda a cidade.

‌



Na abertura do Festival, a TV Leste foi representada pela gerente comercial, Vanessa Amorim, pelo gerente de marketing, Yuri Coelho e pela executiva de contas Sheila Bicalho. A TV Leste, afiliada RECORD, é uma das emissoras apoiadoras do Festival Gastronômico 2025 da Abrasel Vale do Rio Doce, com completa cobertura do jornalismo nos programas Balanço Geral e MG Record e nas suas plataformas digitais, além da parceria comercial na divulgação do evento gastronômico no Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Diversidade de sabores em 11 categorias

‌



O festival contempla 11 categorias gastronômicas, oferecendo uma verdadeira viagem pelos sabores e estilos culinários. São elas: À la carte, Prato Gourmet,

Petisco, Buteco, Sushi, Pizza, Hambúrguer/Sanduíche, Café/Padaria, Sobremesa, Self-Service e Prato Típico. Esta última merece destaque especial, pois foi pensada para valorizar a cultura mineira. Os estabelecimentos que optaram por competir nessa categoria foram desafiados a criar receitas inéditas utilizando dois ingredientes emblemáticos de Minas Gerais: o queijo e a cachaça. Essa combinação exalta os sabores do estado, bem como proporciona uma experiência gastronômica rica e autêntica para o público.

‌



Como funciona o Festival de Gastronomia Abrasel?

O evento acontece em duas etapas:

1. Votação popular e avaliação técnica

Ao longo dos trinta dias de festival, os clientes poderão degustar os pratos exclusivos com preços promocionais criados para o evento e participar da escolha dos melhores em cada categoria. A votação será realizada por meio de QR codes disponíveis nos estabelecimentos participantes, permitindo que o público contribua diretamente com sua opinião. Paralelamente, um corpo de jurados especializados fará visitas técnicas aos locais, realizando as avaliações de cada categoria.

2. Festa de Encerramento

Nos dias 05 e 06 de setembro, o festival termina em grande estilo com uma festa aberta ao público. Haverá shows musicais, praça de alimentação e o tão aguardado anúncio dos vencedores de cada categoria. A festa final será realizada no Arena Eventos com entrada franca, mediante doação de 1 kg de alimento que será destinado às instituições do município.

Conheça os participantes de cada categoria

À la carte:

Assim Assado Esplanadinha

Assim Assado Ilha

Beto Assim Assado

Esquinaria Casa Bar

Lagunn Gourmet

Los Pampas Churrascaria

Medalhão Lagoa

Peixe Vivo

Rei da Tilápia

Venda do Cléro

Prato Gourmet:

Braseiro Steak House

Casarão Premium

Matí Food Lab

Mestre Cervejeiro

Noz Bistrô

Ribeiro Fiorentini

Petisco: Chalé Butiquim

Churrasquinho SP

Bar do Fred

Bar do Peça

Bem na Esquina

Buteco do Dani

Doze com 38

Espetinho do Toninho

Hausmalte Ilha

Hausmalte Esplanada

Buteco:

Armazém Butequim

Bar do Gentil

Bar Marechal

Buteco do Dani BNH

Matí Cozinha de Mercado

No Espeto São Pedro

Sushi – Categoria Participação

Lotus Natú

Pizza

Al Pizzaria Sabor Artesanal

Mangia e Scappa

Mustache Pizza

Pipa Pizza

Pizzaria Porto Bello

San Pio

Waldinelly Pizza & Drinks

Hambúrguer/Sanduíche

Brasa Bar & Petiscaria

Burguer N Grill

Carnívoros

Cleitin BBQ

Champs

Gama Grill

Mister Grill

Restaurante Brasão

Roger’s Lanche

Café/Padaria

Cafeteria Café Arte – Cafés Especiais

Cheirin Bão – Centro

Dolce Coffee – Cafés Especiais

Isabella Fraga Boleria

Ki Sabor

Môa Coffee And Bistrô

Palacin Cafés Especiais

Prado Gourmet – Centro

Prado Gourmet – Lagoa

Sobremesa

Havanna

Kariny Gomes Doceria

Nutribar melhor Shake

Sorveteria Delicius – Lagoa Santa

Self-Service

Casa Glória

Pitada

Restaurante Daniel

Sabor Mineiro

Prato Típico

Armazém Botequim

Braseiro Steak House

Espetinho do Toninho

Hausmalte

Kariny Gomes Doceria

Lotus Natú

Matí Cozinha de Mercado

Matí Food Lab

Môa Coffee And Bistrô

Mustache Pizza

Pipa Pizza

Pitada

Pizzaria Portobello

Ribeiro Fiorentine

Sorveteria Delicius – Lagoa Santa

Venda do Clero

Waldinelly Pizza & Drinks

