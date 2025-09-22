Com apoio da TV Leste, Governador Valadares recebe o 2º Festival de Cultura Popular do Rio Doce Afiliada RECORD é apoiadora oficial da edição de 2025 do evento, que acontece em outubro. TV Leste|Do R7 22/09/2025 - 14h31 (Atualizado em 22/09/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) se prepara para receber mais uma vez, o Festival de Cultura Popular do Rio Doce, que chega a sua segunda edição, no dia 04 de outubro. O evento reúne artistas, grupos folclóricos, ligas culturais e lideranças acadêmicas regionais, promovendo a tradição e preservação da cultura local por meio de shows, apresentações, desfiles e exposições. A TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais é apoiadora do “2º Festival de Cultura Popular do Rio Doce”.

A programação principal inclui música em roda com o grupo Samba da Chavejaria, oficinas e debates, além da apresentação da Liga Valadarense de Capoeira nas modalidades Dança do Fogo, Maculele, Samba de Roda e Puxada de Rede. O destaque fica por conta do “O Grande Cortejo” que celebra tesouros culturais da nossa região, e desfilam juntos sob um lindo pôr do sol os grupos: Folia de Reis e Cirandeiras Roda Ser Vivo (Penha do Cassiano), Bumba Meu Boi (Coroaci) e Caboclinhos - Quilombo de Águas Claras (Virgolândia).

Encerrando a programação, o público poderá conferir a força do Maracatudo e a apresentação especial do cantador Wagner Moura no palco principal. Exposição de artistas plásticos, artesanato regional, comidas típicas, espaços educativos de coletivos e venda de produtos com selo “Agricultura Familiar” integram a proposta do evento, oferecendo diversidade e lazer para toda a família.

A entrada é gratuita, com atividades que acontecem das 15h às 23h, na Praça da Estação, no centro da cidade, área que recentemente passou por uma revitalização completa, resultando em um ambiente mais seguro, bonito e confortável para a população.

‌



Realizado pelas produtoras valadarenses Natália Silvestre e Letícia Firmato, o festival que tem como objetivo valorizar e preservar as manifestações culturais da região do Rio Doce. É aprovado e autorizado por meio do edital de Política Nacional de Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc, e Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio da iniciativa Ano Mineiro das Artes do Governo do Estado de Minas Gerais. Conta ainda com patrocínio local da TV Leste e outros parceiros locais.

Mais informações: Instagram @culturariodoc

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Leste