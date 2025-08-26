Com apoio da TV Leste mais de mil pessoas participam da Corrida Ibituruna 2025 3ª Corrida do Colégio Escolápio Ibituruna em GV colocou crianças, jovens e adultos para correr com apresentação da afiliada RECORD. TV Leste|Do R7 26/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

Foi uma tarde de sábado como muito alegria, disposição, superação e claro, muita saúde e busca pela qualidade de vida com a realização da “Corrida Ibituruna 2025”. As ruas do Centro de Governador Valadares (MG) e do Colégio Ibituruna receberam mais de mil pessoas que se inscreverem no evento. Foi uma bela festa do esporte e da família!

A “Corrida Ibituruna 2025”, do Colégio Ibituruna, agitou a cidade, os alunos, colaboradores, atletas e apaixonados por corrida. O evento em sua terceira edição teve a TV Leste, afiliada RECORD, como apresentadora oficial, organização da LM Esportes e diversos outros apoiadores.

A festa começou às 16h, com a “Corrida Kids”, em um circuito ao redor do campo de futebol, dentro do Colégio Ibituruna. Às 18h foi a vez dos adultos correrem um percurso de 5km pelas ruas da cidade. Todos os participantes receberam medalhas de reconhecimento e os cinco primeiros colocados de cada categoria da corrida de 5km ganharam troféus e premiações.

“Esta foi a terceira vez consecutiva que participei da corrida do Colégio Ibituruna. Interessante observar que a cada edição a organização e o apoio do público valadarense ao evento só aumenta. Parabéns aos idealizadores do evento, aos organizadores e também à TV Leste, enquanto incentivadora de práticas esportivas. Ansioso pela edição de 2026”, disse o participante Warley Sobrinho.

‌



A Corrida Ibituruna contou com uma ampla praça de alimentação, uma grande área kids com brinquedos infláveis e show musical, garantindo momentos de lazer para as crianças, enquanto os pais corriam, ou, prestigiavam o evento.

Com diversos pontos de apoio ao longo do trajeto, segurança, água e posto médico, o evento reforçou o compromisso do Colégio Ibituruna, da TV Leste e parceiros com a saúde, o bem-estar e a convivência em comunidade.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Leste