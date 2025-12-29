Confirmado na TV Leste! RECORD estreia Chamas do Destino, novela turca inédita no Brasil A trama, que chega à emissora dia 5 de janeiro, gira em torno de três mulheres cujas vidas mudam drasticamente após um incêndio em um evento beneficente

Divulgação TV Leste

A RECORD e a TV Leste, emissora afiliada, começam o ano em grande estilo, com a estreia de uma trama turca que é sucesso mundial! A partir de 5 de janeiro, chega à grade noturna a produção inédita na TV aberta, Chamas do Destino, que tem como tema principal a libertação e união feminina diante da violência doméstica e das injustiças sociais.

A trama narra a história de Cemre (Demet Evgar), Ruya (Dilan Cicek Deniz) e Cicek (Hazar Erguclu) que veem seus destinos mudarem para sempre a partir da tragédia. Cemre tenta escapar do pesadelo de um casamento violento e retira sua filha de um lar tóxico.

Já Ruya, uma jovem que sempre teve uma vida privilegiada enfrenta o lado amargo da realidade e passa a enxergar as atitudes questionáveis do próprio pai. Por sua vez, Cicek prestes a se casar, perde sua identidade e beleza, enquanto luta para recomeçar e encontrar a felicidade em um novo caminho.

Intitulada originalmente Alev Alev (2020), a versão turca tem no elenco: Demet Evgar, Dilan Cicek Deniz, Hazar Erguclu, além de Berkay Ates que também interpreta o malvado Cengiz na novela Mãe , exibida atualmente na RECORD. A adaptação é de Burcu Gorgun, com roteiro de Damla Serim, Toprak Karaohlu é direção de Ahmet Katiksiz

Chamas do Destino estreia dia 05 de janeiro, na TV Leste RECORD, às 22h30.