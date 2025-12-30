Copinha 2026 estreia na tela da TV Leste RECORD no próximo domingo (4) Às 11h, o São Paulo enfrenta o Maruinense (SE)

Maior e mais tradicional torneio de base do Brasil, a Copa São Paulo abre o calendário do futebol nacional partir do dia 2 de janeiro e terá jogos transmitidos pela RECORD, RECORD NEWS, RecordPlus e R7. No Leste e Nordeste de Minas Gerais a TV Leste, afiliada RECORD, estará transmitindo a competição.

O primeiro confronto ao vivo na TV Leste será no domingo (4), entre o atual campeão São Paulo contra o Maruinense (SE), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O jogo Botafogo x Águia de Marabá (PA), a partir das 11h, será transmitido pela RECORD para o Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Os dois jogos também serão mostrados pelo R7 e pelo RecordPlus.

Copinha

O maior torneio de base do Brasil inicia com 128 equipes e quase 4 mil atletas. A “Copinha” como é conhecida a Copa São Paulo de Futebol Júnior, reúne 128 clubes de todo o Brasil, divididos em 32 grupos, com quatro times em cada um.

Os dois melhores colocados dos grupos garantem vaga na fase eliminatória. Já no mata-mata, as equipes se enfrentam em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

As equipes ficam sediadas em cidades do interior paulista. A final da competição será realizada no Estádio do Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.