Corrida do 6º Batalhão da PM, com apoio da TV Leste, atinge limite máximo de inscritos Prova de 6 km terá largada na Praça Getúlio Vargas em Gov. Valadares (MG) e premiação de até R$ 500 para os vencedores. TV Leste, afiliada RECORD, é emissora oficial do evento. TV Leste|Do R7 21/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h36 )

Divulgação TV Leste

Estão esgotadas as inscrições para a segunda edição da Corrida do 6º Batalhão da Polícia Militar, que tem o apoio da TV Leste, afiliada RECORD, como emissora oficial, e do Diário do Rio Doce, na divulgação. O evento acontece no próximo domingo, dia 27 de julho. A corrida, que promete reunir cerca de 2 mil corredores, terá largada às 7h na Praça Getúlio Vargas, no bairro Lourdes, e um percurso de 6 km, sendo aberto a atletas de todos os sexos com idade mínima de 14 anos.

Organizada pela Associação Águias do Leste, a corrida teve suas inscrições encerradas no início desta semana, após o limite de kits disponibilizados serem alcançado rapidamente. A expectativa inicial era superar o número de participantes da primeira edição, realizada em 2024, que contou com mais de mil atletas.

Além da prova esportiva, o evento integra as comemorações dos 250 anos da instituição militar, completados em junho deste ano, e oferecerá uma estrutura completa para participantes e público, incluindo shows artísticos, praça de alimentação, área kids e sorteios de brindes.

“Temos uma expectativa de público total de 3.000 pessoas para esta edição. O percurso será o mesmo do ano passado, com 6 km pelo bairro Lourdes, mudando apenas o local de início e chegada. O evento está preparado para toda a família, com apresentação musical, espaço kids e medalhas para todos os que completarem a corrida”, destacou o sargento Lopes, assessor da prova.

A competição contará com três categorias: geral, por faixas etárias e uma exclusiva para servidores da segurança pública. Os vencedores, tanto na categoria masculina quanto feminina, receberão premiações em dinheiro, sendo R$ 500,00 para os primeiros colocados e valores decrescentes até o 5º lugar.

A entrega dos kits aconteceu nos dias 25 e 26 de julho, encerrando a preparação para um dos maiores eventos esportivos da região, que une esporte, lazer e celebração comunitária.