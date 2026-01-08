Domingo (11) de Copinha na TV Leste com Palmeiras x Remo Confronto pela Copa São Paulo de Futebol Júnior é ao vivo na afiliada RECORD para todo Leste e Nordeste de Minas

Divulgação TV Leste

Domingo (11) é dia de decisão na Copinha! Palmeiras x Remo se enfrentam na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), em um duelo com fortes emoções pela 3ª rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time paulista e o clube paraense somam três pontos e se enfrentam lutando pela liderança do grupo. O Palmeiras chega como líder, enquanto o Remo aparece em 2º lugar na chave pelos critérios de desempate. O cenário ainda pode mudar após os jogos desta quinta-feira (8), quando o Alviverde duela com Batalhão-TO pela Copinha.

Pela estreia da competição, o Porco derrotou o Monte Roraima-RR por 4 a 2, na última segunda-feira (05). O Leão Azul venceu na 1ª rodada por 2 x 0 o Batalhão-TO. Agora a classificação está em jogo no confronto Palmeiras x Remo e cada lance pode ser decisivo para o futuro das equipes no torneio.

O confronto também será transmitido pela RECORD, RECORD NEWS, RecordPlus e R7.

Copinha

O maior torneio de base do Brasil conta em 2026 com quase 4 mil atletas. A “Copinha” como é conhecida a Copa São Paulo de Futebol Júnior, reúne 128 clubes de todo o Brasil, divididos em 32 grupos, com quatro times em cada um.

‌



Os dois melhores colocados dos grupos garantem vaga na fase eliminatória. Já no mata-mata, as equipes se enfrentam em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

As equipes ficam sediadas em cidades do interior paulista. A final da competição será realizada no Estádio do Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.