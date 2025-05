Em Governador Valadares, sede da TV Leste, 1.100 famílias podem pedir parabólica digital de graça Prazo para solicitar a troca gratuita da parabólica antiga pelo novo modelo se encerra em 30 de junho. TV Leste já está na Parabólica Digital, no Canal 7 TV Leste|Do R7 28/05/2025 - 11h13 (Atualizado em 28/05/2025 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste Siga Antenado/Divulgação

O sinal de TV via parabólica tradicional está sendo desligado em todo o Brasil. Canais de grande audiência já interromperam ou estão prestes a encerrar suas transmissões. A RECORD, por exemplo, desativou completamente seu sinal via parabólica no dia 30 de março de 2024. Isso significa que, quem ainda não fez a substituição para a nova parabólica digital, poderá ficar sem acesso à programação aberta via satélite.

Famílias de menor renda que ainda utilizam a parabólica tradicional, aquela grande e cheia de furinhos, podem ter direito ao kit e instalação gratuitos da nova parabólica digital, que é bem menor e sem furos. Em Minas, 144 mil famílias ainda podem solicitar o serviço. Em Governador Valadares, ainda são cerca de 1.100 famílias com direito ao benefício. O prazo para pedir a instalação gratuita termina em 30 de junho, às 20h (horário de Brasília).

A iniciativa faz parte do programa Siga Antenado, administrado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para viabilizar a implantação do 5G no Brasil.

Quem tem direito à troca gratuita? Famílias de menor renda inscritas no CadÚnico, que ainda utilizam a parabólica tradicional, podem solicitar gratuitamente o novo equipamento. O agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

‌



“O desligamento da parabólica tradicional já está acontecendo e, em breve, todas elas deixarão de funcionar. Quem ainda não trocou o equipamento precisa agir o quanto antes para não perder o sinal. A nova parabólica digital traz mais qualidade, mais canais e é a única forma de garantir a continuidade da programação via satélite”, destaca Leandro Guerra, presidente da EAF, responsável pela distribuição e instalação dos kits da Siga Antenado.

Benefícios Além de garantir a continuidade do sinal, a parabólica digital oferece diversos benefícios. A nova tecnologia transmite a imagem com qualidade superior, em alta definição (Full HD), e o som fica mais nítido, sem interferências. A recepção do sinal também se torna mais estável, reduzindo falhas na transmissão. Outro grande avanço é a ampliação da grade de programação, que pode alcançar mais de 140 canais disponíveis, entre regionais e nacionais.

‌



O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, explica a importância da EAF e do Siga Antenado para o avanço da infraestrutura no Brasil. “A liberação da faixa de frequência da parabólica tradicional é essencial para a implantação do 5G no país sem interferências. Esse é um processo previsto no edital da Anatel e que está sendo executado de forma a minimizar impactos para a população”.

Sobre a EAF/Siga Antenado

‌



A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel após o leilão do 5G. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável pelo programa Siga Antenado, que tem o objetivo de apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais. A mudança acontece porque a faixa de frequência usada pelas parabólicas convencionais está sendo liberada para a tecnologia 5G.

TV Leste na Parabólica Digital

Divulgação TV Leste

A TV Leste, afiliada RECORD, está com sinal novo e imagem de qualidade, agora também na Parabólica Digital. Segundo a TV Leste, que atinge 1 milhão de residências e 3 milhões de pessoas em sua cobertura, se a imagem da TV anda ruim, o problema pode estar na parabólica antiga.

Por isso, a TV Leste alerta que é hora de evoluir para a Parabólica Digital, assistindo a emissora, programas como o MG Record e Balanço Geral e os conteúdos independentes em 188 municípios do Leste e Nordeste de Minas Gerais, com imagem limpa e som de verdade.

No campo, na serra ou na cidade, o sinal digital da TV Leste chega através do Canal 7 da Parabólica Digital.