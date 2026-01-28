Fluminense e Grêmio estreiam no Brasileirão 2026 com transmissão da TV Leste nesta quarta-feira (28) Afiliada RECORD vai exibir 38 partidas do torneio nacional na TV aberta, no R7.com e no RecordPlus

Divulgação TV Leste

O Brasileirão 2026 chega com tudo nas telas da TV Leste, afiliada RECORD! Nesta quarta-feira (28), Fluminense x Grêmio se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a emissora transmite o confronto, ao vivo para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais, a partir das 19h.

A narração será de Cleber Machado e os comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Paloma Tocci e Bruno Laurence serão os apresentadores, e Duda Gonçalves e Alexandre Oliveira os repórteres que estarão à beira do gramado.

Divulgação TV Leste @EDUMORAES @edumoraes

Com uma cobertura especial, a RECORD e a TV Leste, retransmissora do torneio, estão prontas para levar aos telespectadores todas as emoções, histórias e reviravoltas de mais uma temporada do maior torneio nacional.

A RECORD exibirá, ao vivo e com exclusividade na TV aberta e para 188 cidades da cobertura da TV Leste na região, 38 partidas, incluindo clássicos regionais e nacionais, confrontos diretos e jogos que podem definir o destino de cada equipe ao longo da competição. Em parceira com o Desimpedidos, os duelos também serão transmitidos nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

Serão 20 clubes em campo na batalha pelo título, pelas vagas na Copa Libertadores e na Sul-Americana, além da luta intensa para escapar da zona de rebaixamento. Athletico-PR, Chapecoense, Coritiba e Remo conquistaram o acesso na última temporada e chegam com força total para disputar a elite do Brasileirão.