Juntos por Henrique: Cooperativa de Crédito promove corrida para salvar criança com distrofia muscular com a TV Leste RECORD como emissora oficial

Divulgação TV Leste

No dia 14 de setembro (domingo), dois mil corredores – entre atletas e cidadãos comuns - lotarão as ruas em um gesto de união pela solidariedade. A Corrida “Juntos Por Henrique” promovida por uma cooperativa de crédito, acontecerá no dia 14 de setembro, em Governador Valadares (MG), com largada às 07h na Praça Caparaó, no bairro Ilha dos Araújos. Toda a arrecadação do evento, por meio das inscrições e da Arena do Bem (espaço de lazer e alimentação), será para o tratamento do pequeno Henrique, de apenas cinco anos. A TV Leste, afiliada RECORD, em todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais, abraça a causa, sendo a emissora oficial da corrida.

O Henrique é uma criança de apenas cinco anos que luta contra a Distrofia Muscular de Duchenne – uma doença cuja esperança de cura vale R$ 17 milhões. Natural de Governador Valadares, Leste de Minas Gerais, ele é filho de Aline Patto, colaboradora da cooperativa de crédito de Gov. Valadares. O diagnóstico da distrofia aconteceu recentemente. No entanto a batalha que Henrique trava pela vida, com uma coragem que nem ele em sua inocência conhece, vem desde o nascimento.

Divulgação TV Leste

A família relata que Henrique nasceu prematuro, com 32 semanas, já enfrentando outra adversidade: a Gastroquise, uma condição congênita que afeta o posicionamento dos órgãos. Portanto logo ao nascer, Henrique precisou ser submetido a uma cirurgia e ficou mais de 30 dias na UTI. O pequeno lutador se recuperou bem da cirurgia de Gastroquise, contudo mais desafios vieram adiante.

Distrofia Muscular de Duchenne

Os pais de Henrique notaram atrasos no desenvolvimento da fala e da coordenação motora do filho. Passaram-se alguns anos de acompanhamento médico até a confirmação de que Henrique está em uma corrida contra a Distrofia Muscular de Duchenne.

Trata-se de uma doença neuromuscular degenerativa que avança de forma rápida e cruel durante a infância. Ou seja, Henrique e sua família estão numa corrida pela vida e, por isso, não têm mais tempo a perder. Mas a esperança de cura validada pela medicina - um tratamento chamado Elevidys - tem um custo de R$17 milhões, o que coloca a vida de Henrique em uma caminhada longa, demorada e incerta.

Atualmente, o pai de Henrique está desempregado e apenas sua mãe trabalha. Diante disso, é humanamente improvável que entre acompanhamentos médicos e despesas de sobrevivência, a família consiga arrecadar este valor dentro do tempo hábil para salvar a vida da criança.

A cooperativa de crédito valadarense se uniu à família de Henrique com ações para levantar recursos e uma delas é a corrida “Juntos Por Henrique”, que acontecerá no dia 14 de setembro. Mas neste evento pela vida, precisamos fazer de tudo para ser mais rápidos do que a doença. Sendo assim, é fundamental que esta causa alcance o maior número possível de pessoas e instituições que possam se juntar à Henrique e sua família.

Desde o primeiro momento em que a cooperativa de crédito conheceu a batalha de Aline Patto na busca por salvar a vida do filho, o desejo de mobilização foi imediato e estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance.

O caminho até o tratamento é longo

As inscrições para a corrida já estão encerradas, mas a “Arena do Bem” estará à disposição do público e família para diferentes formas de doação enquanto apreciam o evento. Além disso, é importante ressaltar que a corrida é apenas uma forma de acelerar a arrecadação, mas a quantia ainda não é suficiente para o objetivo. Portanto todo apoio à causa é bem-vindo.

Agora contamos com você para lutarmos Juntos por Henrique!

