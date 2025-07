Mirassol x Santos se enfrentam neste sábado (19) na tela da RECORD e da TV Leste Confronto entre paulistas terá transmissão ao vivo pela afiliada RECORD no Leste e Nordeste de MG. TV Leste|Do R7 18/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h55 ) twitter

O Brasileirão 2025 está de volta! Neste sábado (19), às 18h30, tem Mirassol e Santos, ao vivo, pela décima quinta rodada do campeonato, na tela da RECORD e da TV Leste.

O confronto paulista pela Séria A do Campeonato Brasileiro será no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 contra o Palmeiras em São Paulo (SP). A equipe está na 11ª colocação, com 18 pontos, uma sequência de cinco jogos sem derrota e duas partidas a menos.

O Santos entra em campo após vencer o Flamengo na Vila Belmiro, com gol de Neymar, pela décima quarta rodada. O Peixe tem 14 pontos, ocupando a 13ª posição.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SANTOS SÉRIE A - BRASILEIRÃO Data e horário: sábado, 18 de julho de 2025, às 18h30 Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) Onde assistir na TV aberta: Record e TV Leste (Leste e Nordeste de MG)

Brasileirão na RECORD e na TV Leste

A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas ou quintas-feiras, às 19h30, aos sábados ou domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

