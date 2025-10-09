O Senhor e a Serva: nova série da RECORD, estreia nesta segunda (13) na TV Leste A trama é um spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, composto por dez episódios e retrata a fé e a resistência em meio à crueldade da Roma Antiga.

Na próxima segunda-feira (13), a partir das 21h, chega à programação da RECORD e da TV Leste, O Senhor e a Serva. Protagonizada por Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari, a trama, um spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, terá dez episódios e acompanhará eventos relacionados à igreja primitiva.

O enredo acompanha Elisa (Nathalia Florentino), uma jovem que enfrenta perdas e abandono, mas mantém sua fé mesmo diante das dificuldades. Sem ter escolha, ela acaba se tornando serva em uma Roma dominada pela ambição e a violência.

Entregue por sua antiga senhora, Valéria (Juliana Schalch), Elisa vai trabalhar na casa de Caius (Dudu Pelizzari), um guerreiro respeitado, mas atormentado por lembranças dolorosas que ele evita enfrentar.

O único que conhece o passado de Caius é Magnus (Rafael Sardão), um velho amigo que guarda o segredo que separou os dois e deixou marcas profundas. Caius esconde seu sofrimento evitando se envolver de verdade e usando relações rasas como forma de fugir da própria solidão.

Suas três filhas — Aelia (Giovanna Veiga), Zita (Carol Binder) e Vita (Clara Portela) — cresceram com a ausência emocional do pai e, por isso, costumam afastar as servas que passam pela casa, em busca de um carinho que nunca receberam. Mas tudo começa a mudar com a chegada de Elisa.

Com fé e bondade, Elisa conquista espaço na casa e no coração das meninas. Aos poucos, Caius também se vê tocado por sua presença, mesmo sem entender os sentimentos que ela desperta. Elisa, por sua vez, tenta resistir ao amor que sente por ele — um homem que parece rejeitar tudo o que ela acredita — enquanto a paixão cresce em silêncio.

Enquanto Roma celebra a inauguração do Coliseu com cem dias de jogos sangrentos, cristãos são perseguidos e gladiadores lutam até a morte.

Nesse cenário de dor e resistência, Elisa enfrenta pressões para abandonar sua crença, especialmente por causa de Messalina (Barbara França), a cruel noiva de Caius. A história se desenrola com personagens marcantes como Quintus (Alex Moreno), Petronius (Caio Vegatti), Serena (Maria Regina) e Anacleto (Marcelo Arnal), além de figuras históricas como o imperador Titus (Thiago Amaral) e seu sucessor, Domiciano (Vinicius Wester), que se vê como um deus. Uma narrativa que mistura drama, fé e poder em uma Roma que exige sacrifícios de todos.

Perfis dos personagens

ELISA (Nathalia Florentino) - Jovem serva e cristã, passa a trabalhar na casa do ex-capitão Caius após ser dada a ele por sua ex-senhora, VALÉRIA. Desde a mais tenra idade, Elisa se tornara escrava de pessoas poderosas, mas nenhuma injustiça ou maldade foi capaz de fazê-la perder os seus princípios e dignidade. Apesar do passado marcado por abandonos, Elisa nutre uma fé admirável que contagia todos ao seu redor. Sua beleza cativante, ternura, carisma, zelo e lealdade vão envolver a família da qual fará parte e mexerá com o coração de Caius.

CAIUS (Eduardo Pellizari) - Ex-capitão de guerra e viúvo há dez anos, o romano tem um passado perturbador que o assombra até hoje. Pai de três filhas, usa da rigidez e seriedade para educá-las, mas as meninas sentem falta do afeto paterno. Caius ainda não superou totalmente a morte da esposa, por isso procura em outras mulheres o vazio que Lucila deixou. Mas, com a chegada de Elisa, ele começa a sonhar novamente com o amor, só que precisará vencer a barreira do preconceito contra a fé e os valores da moça, que são totalmente diferentes dos seus.

AELIA (Giovanna Veiga) - Primogênita de Caius, é uma jovem impetuosa e quer viver sua paixão por Petronius custe o que custar. Esbanja beleza e uma leve rebeldia, mas tem um coração sincero. Tem ciúmes das servas da casa, pois acha que o pai sempre deixa as filhas de lado pelas investidas amorosas.

ZITA (Carol Binder) - Filha do meio de Caius, é alegre e ama uma traquinagem. Ao lado das irmãs, tem atitudes precipitadas, mas tudo o que faz tem a intenção de chamar a atenção do pai. Amorosa e carente, não vai demorar a se apegar a Elisa.

VITA (Clara Portela) - Filha caçula de Caius, menina encantadora e madura para a pouca idade que tem. Sensata, com jeitinho meigo e carismático, é amorosa e alegre, esbanja vida e arranca risadas daqueles que a rodeiam.

LÚCIUS (Jhoão Scarpa) - Mordomo fiel de Caius, tem temperamento manso e discreto, está sempre atento às necessidades da família que serve. Sua lealdade é inabalável, trata cada membro do clã com respeito e dedicação, independentemente das circunstâncias.

MAGNUS (Rafael Sardão) - Centurião romano, é ex-cunhado e ex-amigo de Caius. Devido a algo que aconteceu no passado de ambos, uma barreira de mágoas se levantou entre eles, fazendo os dois tomarem caminhos distintos e se distanciarem. Apesar dos conflitos, tem um coração maleável e é fiel aos seus princípios.

QUINTUS (Alex Moreno) - Membro do senado romano e marido de Valéria, tem caráter duvidoso. Sedutor e autoconfiante, acredita ter o poder e o controle nas mãos, inclusive para tentar o que tanto deseja com Elisa. Através de ações inescrupulosas, é capaz de tudo para se manter por cima.

VALÉRIA (Juliana Schalch) - Irmã de Caius e primogênita de Serena, sempre desejou ter um filho, mas nunca conseguiu. Vê em Elisa a filha que jamais teve. Amorosa e sensata, nutre um amor pelo ex-noivo, Magnus, que terminou o relacionamento com ela em circunstâncias que a machucaram muito. Casou-se com Quintus, e é infeliz neste matrimônio.

MESSALINA (Barbara França) - Noiva de Caius e irmã de Petronius, tem sensualidade aflorada. Apaixonada pelo noivo, não se conforma com a atitude que ele toma em relação aos dois, e fará de tudo para reverter. Invejosa e ciumenta, não medirá esforços para conseguir o que deseja, ainda que por meios cruéis.

ISABELLA (Thaís Melchior) - Irmã de Teófilo, é judia, e agora cristã. Amável e apaixonada, mas inconformada por não poder viver a vida com a liberdade que sempre desejou. Será capaz de fazer o que tem vontade, sem arrependimentos, ainda que isso signifique machucar e decepcionar aqueles que a amam.

PRISCUS (Carlo Porto) - Gladiador germânico, um dos principais e mais respeitados lutadores que participam dos jogos em comemoração à inauguração do Anfiteatro Flaviano. Na arena é um monstro, fora dela, um homem de coração generoso e apaixonado, que sonha vencer os jogos para ganhar a liberdade e, enfim, se casar com a mulher que ama.

TEÓFILO (Alcemar Vieira) - Judeu e agora convertido ao cristianismo, se tornou um dos principais líderes da Igreja em Roma. É sustentado por sua fé e apoia os cristãos que sofrem com a implacável perseguição do império romano. Paciente, fiel e devoto, se decepcionará com a irmã, Isabella, mas jamais deixará de lutar para trazê-la à luz novamente. Sua fé será testada em um momento crucial na história.

QUÉSIA (Isabel Guéron) - Esposa de Teófilo, é uma mulher cheia de fé, que será o porto seguro do marido nos seus momentos de angústia. Com sua sabedoria, ajudará Elisa em um momento de grande aflição.

ANACLETO (Marcelo Arnal) - Homem cheio de fé e amor, será fundamental na união dos cristãos que se encontram escondidos por causa da perseguição. Nutre um sentimento por Isabella e tenta ajudar a moça a deixar a vida na qual está enveredando. Mas, ao perceber que ela já fez a sua escolha, decide seguir em frente, sem jamais se fechar para o amor.

SERENA (Maria Regina) - Mãe de Caius e Valéria, compreende profundamente as necessidades e os desafios de seus filhos, guiando-os com firmeza e carinho. Sua elegância e boa postura refletem seu status e a capacidade de se destacar em momentos cruciais da família.

PETRONIUS (Caio Vegatti) - Irmão de Messalina, está sempre à sombra dela, buscando oportunidades para avançar em seus próprios interesses. É um homem sedutor e nada respeitável.

ENNIUS (Diogo Tarré) - Comerciante e amigo de Petronius, estão sempre juntos, compartilhando do mesmo gosto por jovens mulheres, mas esconde dentro de si algo que mudará a vida do amigo para sempre.

FABIANO (Brenno Leone) - Outro grande amigo de Petronius, com quem sempre está junto, nas farras e irresponsabilidades.

LIVIA (Laís Gavassi) - Nobre romana, conhecida pela natureza fofoqueira. Teve um caso com Caius no passado e ainda nutre por ele um amor platônico.

FORTUNA (Isa Salmen) - Arrogante, adora fazer intrigas. É amiga de Lívia, e disfarça o desprezo que sente por Messalina. Sensual e atraente, tem uma queda por gladiadores e é presença constante nas festas deles.

CÍCERO (Gerson Barreto) - Proprietário e treinador do gladiador Priscus, por quem demonstra grande preocupação. Experiente e atento, desconfia do romance entre o gladiador e a misteriosa Máxima.

CLÁUDIA (Michelle Martins) - Misteriosa, com um passado enigmático que tenta esconder, para recomeçar sua vida. É acolhedora e leal, e não se furtará em ajudar aqueles que procurarem por sua ajuda.

DÉCIUS (Bruno Guedes) - Jovem soldado romano recém-convertido ao cristianismo, enfrenta um dilema entre sua fé e as pressões da vida. Curado milagrosamente de uma ferida na perna, oculta sua crença enquanto lida com a doença da mãe e dívidas crescentes.

JOÃO (Cesar Pezzuoli) - A prisão do grande apóstolo é a “cereja no bolo” para a busca implacável de Domiciano contra os cristãos.

AGRIPA (Cirilo Luna) - Filho de Herodes, o membro da realeza colhe hoje os frutos de um passado libertino. Disposto a reparar alguns erros, sofrerá frustrações e terá que lidar com a frieza de alguém que ama muito.

DOMITILA (Carolina Amaral) - Sobrinha dos imperadores Titus e Domiciano, essa jovem da realeza romana se impressionará com a fé dos cristãos em um momento crucial.

FLÁVIO (Rafael Gualandi) - Apaixonado por Domitila e parente da realeza, esse nobre romano será envolvido pelas convicções da mulher que ama.

DOMICIANO (Vinicius Wester) - O implacável e obstinado filho de Vespasiano, não esconde o fato de ambicionar o trono de irmão, Titus. Através de sua influência nos jogos do Anfiteatro Flaviano, promovendo espetáculos sangrentos que refletem seu desejo de ganhar popularidade e poder, Domiciano não vai medir esforços para satisfazer esse desejo insaciável de controle e glória.

TITUS (Thiago Amaral) - Filho de Vespasiano e imperador de Roma, responsável pela destruição de Jerusalém em 70 d.C. Para demonstrar seu poder, conclui a construção do Anfiteatro Flaviano, a arena que carrega o sangue de muitos inocentes. Foi grande amigo de Caius no passado.

O Senhor e a Serva, nova série da RECORD, é escrita por Cristiane Cardoso com direção-geral de Guga Sander e estreia na noite de segunda-feira (13), a partir das 21h.