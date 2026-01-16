Paulistão 2026: Palmeiras x Mirassol e Guarani x Santos na tela da TV Leste Confrontos pela 3ª rodada do Campeonato Paulista serão ao vivo na tela da afiliada RECORD

O Palmeiras de Abel Ferreira enfrenta o Mirassol, neste sábado (17), pela 3ª rodada do Paulistão 2026. A partida será realizada na Arena Barueri, em Barueri (SP), às 20h30, com transmissão para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais pela TV Leste, afiliada RECORD.

O Verdão vem de vitórias contra Portuguesa e Santos, ambas por 1 a 0, e soma 6 pontos. Já o Leão Caipira estreou batendo o São Paulo por 3 a 0, mas perdeu de 3 a 1 do Primavera na última rodada da competição.

Guarani x Santos

Após perder por 1 a 0 para o Palmeiras, o Santos encara neste domingo (18) o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 20h30, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O time da baixada santista tem 3 pontos na classificação. O confronto também terá transmissão da TV Leste.

O técnico do Peixe, Juan Pablo Vojvoda, pode ter o reforço de Gabriel Menino. Tiquinho Soares e Neymar, no departamento médico, permanecem fora de combate. Gabriel Bontempo é dúvida. Já o Guarani tenta se reabilitar no Paulistão após a derrota por 2x0, para o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP). O Bugre tem 1 ponto na competição.

Maior Estadual do país

A competição conta com oito rodadas na primeira fase, seguidas por quartas de final, semifinal e decisão. São 16 clubes lutando pelo título do Paulistão. Os jogos também são exibidos na RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus.